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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
661
Час на прочитання
2 хв

Вона ідеальна: топмодель Ізабель Гулар в червоному бікіні позувала на яхті

Бразилійка вирушила на відпочинок до моря, звідки показала яскраві фото.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

40-річна бразильська топмодель та колишній «янгол» Victoria’s Secret — Ізабель Гулар — разом із сім’єю та бойфрендом вирушила на відпочинок до Іспанії. Звідти вона вже встигла опублікувати нові фото у купальниках.

Модель у червоному бікіні на тонких бретельках позувала на борту яхти. Її волосся було розпущене, а на обличчі були чорні сонцезахисні окуляри. «Під іспанським сонцем», — лаконічно підписала фото зірка.

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

На іншому знімку вона зазнімкована разом зі своїм бойфрендом — 35-річним німецьким футболістом Кевіном Траппом. Пара побралася ще 2018 року, проте вони досі не оформили свої стосунки офіційно.

Ізабель Гулар і Кевін Трапп / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар і Кевін Трапп / © Instagram Ізабель Гулар

Також бразилійка позувала на лежаку у злитому синьому купальнику в ретро-стилі з білим поясом. Фігура моделі має чудовий вигляд — це результат регулярних занять спортом. Ізабель зізнається, що поставила собі за мету тренуватися кожен день протягом години незважаючи на те, як сильно завантажений її день. Серед спортивних вправ бразилійка виділяє бічну планку з обертаннями, скручування у планці та присідання з еспандером. Також Гулар любить практикувати йогу та часто демонструє у фотоблогу свої фірмові стійки на голові.

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Раніше, нагадаємо, Ізабель Гулар у червоній сукні з високим розрізом похизувалася стрункими ногами на благодійному балі. Вона відвідала благодійний бал amfAR Cinema Against AIDS, який традиційно пройшов у рамках Каннського кінофестивалю у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc.

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Изабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

© Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Изабель Гулар_1 / © Instagram Ізабель Гулар

© Instagram Ізабель Гулар

Изабель Гулар_1
Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Getty Images

Ізабель Гулар / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
661
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