Вона ідеальна: топмодель Ізабель Гулар в червоному бікіні позувала на яхті

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

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40-річна бразильська топмодель та колишній «янгол» Victoria’s Secret — Ізабель Гулар — разом із сім’єю та бойфрендом вирушила на відпочинок до Іспанії. Звідти вона вже встигла опублікувати нові фото у купальниках.

Модель у червоному бікіні на тонких бретельках позувала на борту яхти. Її волосся було розпущене, а на обличчі були чорні сонцезахисні окуляри. «Під іспанським сонцем», — лаконічно підписала фото зірка.

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

На іншому знімку вона зазнімкована разом зі своїм бойфрендом — 35-річним німецьким футболістом Кевіном Траппом. Пара побралася ще 2018 року, проте вони досі не оформили свої стосунки офіційно.

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Ізабель Гулар і Кевін Трапп / © Instagram Ізабель Гулар

Також бразилійка позувала на лежаку у злитому синьому купальнику в ретро-стилі з білим поясом. Фігура моделі має чудовий вигляд — це результат регулярних занять спортом. Ізабель зізнається, що поставила собі за мету тренуватися кожен день протягом години незважаючи на те, як сильно завантажений її день. Серед спортивних вправ бразилійка виділяє бічну планку з обертаннями, скручування у планці та присідання з еспандером. Також Гулар любить практикувати йогу та часто демонструє у фотоблогу свої фірмові стійки на голові.

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Раніше, нагадаємо, Ізабель Гулар у червоній сукні з високим розрізом похизувалася стрункими ногами на благодійному балі. Вона відвідала благодійний бал amfAR Cinema Against AIDS, який традиційно пройшов у рамках Каннського кінофестивалю у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc.

Ізабель Гулар / © Associated Press

© Instagram Ізабель Гулар Ізабель Гулар / © Associated Press Ізабель Гулар / © Associated Press © Instagram Ізабель Гулар Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар Ізабель Гулар / © Associated Press Ізабель Гулар / © Associated Press Ізабель Гулар / © Associated Press Ізабель Гулар / © Getty Images