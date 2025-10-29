Вона ідеальна: топмодель Кендіс Свейнпоул позувала топлес

Кендіс Свейнпоул

36-річна південноафриканська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Кендіс Свейнпоул — заснувала бренд купальників і пляжного одягу Tropic Of C. У його новій промокампанії знялася, звичайно ж, вона сама.

Модель позувала в бікіні бронзового відтінку на тонких бретельках і з декором у вигляді різнокольорового каміння. «Сяй у нашому новому розкішному комплекті», — написала Свейнпоул під фото.

На одному з фото Кендіс позувала топлес. Оголені груди вона прикрила рукою.

Модель має приголомшливий вигляд. Вона підтримує свою фігуру завдяки поєднанню регулярних тренувань, збалансованого харчування та догляду за тілом. Модель займається спортом 3-4 рази на тиждень, роблячи акцент на силові вправи і кікбоксинг, що допомагає тримати м’язи в тонусі. Також Свейнпоул практикує йогу і медитації.

Раніше, нагадаємо, Кендіс Свейнпоул вийшла на подіум Victoria’s Secret і продемонструвала два розкішних образи. Вона не пропускає покази бренду і є однією з його головних зірок уже близько 16 років.