Вона ідеальна: топмодель Кендіс Свейнпоул позувала топлес

Зірка блиснула стрункою фігурою в бікіні.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

36-річна південноафриканська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Кендіс Свейнпоул — заснувала бренд купальників і пляжного одягу Tropic Of C. У його новій промокампанії знялася, звичайно ж, вона сама.

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Модель позувала в бікіні бронзового відтінку на тонких бретельках і з декором у вигляді різнокольорового каміння. «Сяй у нашому новому розкішному комплекті», — написала Свейнпоул під фото.

На одному з фото Кендіс позувала топлес. Оголені груди вона прикрила рукою.

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Модель має приголомшливий вигляд. Вона підтримує свою фігуру завдяки поєднанню регулярних тренувань, збалансованого харчування та догляду за тілом. Модель займається спортом 3-4 рази на тиждень, роблячи акцент на силові вправи і кікбоксинг, що допомагає тримати м’язи в тонусі. Також Свейнпоул практикує йогу і медитації.

Раніше, нагадаємо, Кендіс Свейнпоул вийшла на подіум Victoria’s Secret і продемонструвала два розкішних образи. Вона не пропускає покази бренду і є однією з його головних зірок уже близько 16 років.

Victoria's Secret Fashion Show 2024

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

