Вона ідеальна: топмодель Кендіс Свейнпоул позувала топлес
Зірка блиснула стрункою фігурою в бікіні.
36-річна південноафриканська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Кендіс Свейнпоул — заснувала бренд купальників і пляжного одягу Tropic Of C. У його новій промокампанії знялася, звичайно ж, вона сама.
Модель позувала в бікіні бронзового відтінку на тонких бретельках і з декором у вигляді різнокольорового каміння. «Сяй у нашому новому розкішному комплекті», — написала Свейнпоул під фото.
На одному з фото Кендіс позувала топлес. Оголені груди вона прикрила рукою.
Модель має приголомшливий вигляд. Вона підтримує свою фігуру завдяки поєднанню регулярних тренувань, збалансованого харчування та догляду за тілом. Модель займається спортом 3-4 рази на тиждень, роблячи акцент на силові вправи і кікбоксинг, що допомагає тримати м’язи в тонусі. Також Свейнпоул практикує йогу і медитації.
Раніше, нагадаємо, Кендіс Свейнпоул вийшла на подіум Victoria’s Secret і продемонструвала два розкішних образи. Вона не пропускає покази бренду і є однією з його головних зірок уже близько 16 років.