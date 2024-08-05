Вона ідеальна: який вигляд у бікіні має переможниця "Міс США 2024", яка є офіцеркою армії

Представниця штату Мічиган – Альма Купер – перемогла на конкурсі краси "Міс США 2024", який відбувся вчора, 4 серпня, у театрі Peacock у Лос-Анджелесі.

Пропонуємо роздивитися, який вигляд дівчина мала під час дефіле у бікіні.

Альма з'явилася на сцені у купальнику у колір американського прапора – синього з білими зірками і біло-червоними смужками.

Альма Купер / Фото: Getty Images

У бікіні фігура Купер мала просто неймовірний вигляд – стрункий, підтягнутий і сексуальний. А ще красуня похизувалася пружними сідницями.

Альма дефілювала сценою, демонструючи себе у всіх красі, і мило усміхалася глядачам.

Свій лук вона доповнила бежевими босоніжками на високих платформах і шпильках, гарною зачіскою з локонами, макіяжем із акцентом на очах, молочним манікюром, французьким педикюром, сережками-кільцями і каблучками з камінням.

Нагадаємо, Альма Купер представлятиме Сполучені Штати на конкурсі "Міс Всесвіт 2024" у Мексиці у листопаді цьогоріч.

Раніше ми розглянули розкішний образ Альми, у якому вона отримала корону.

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