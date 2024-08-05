Вона ідеальна: який вигляд у бікіні має переможниця "Міс США 2024", яка є офіцеркою армії

Титул "Міс США" завоювала 22-річна красуня зі штату Мічиган.
Представниця штату Мічиган – Альма Купер – перемогла на конкурсі краси "Міс США 2024", який відбувся вчора, 4 серпня, у театрі Peacock у Лос-Анджелесі.
Пропонуємо роздивитися, який вигляд дівчина мала під час дефіле у бікіні.
Альма з'явилася на сцені у купальнику у колір американського прапора – синього з білими зірками і біло-червоними смужками.
У бікіні фігура Купер мала просто неймовірний вигляд – стрункий, підтягнутий і сексуальний. А ще красуня похизувалася пружними сідницями.
Альма дефілювала сценою, демонструючи себе у всіх красі, і мило усміхалася глядачам.
Свій лук вона доповнила бежевими босоніжками на високих платформах і шпильках, гарною зачіскою з локонами, макіяжем із акцентом на очах, молочним манікюром, французьким педикюром, сережками-кільцями і каблучками з камінням.
Нагадаємо, Альма Купер представлятиме Сполучені Штати на конкурсі "Міс Всесвіт 2024" у Мексиці у листопаді цьогоріч.
Раніше ми розглянули розкішний образ Альми, у якому вона отримала корону.
Читайте також:
- Блискітки, стрази та яскраві кольори: найнезвичайніші костюми на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023"
- Пір'я, золото та підсвічування: найнезвичайніші костюми на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2022"
- Без найкрасивішої: конкурс краси "Міс світу" скасували за 6 годин до початку