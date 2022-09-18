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Вона ідеальна: Єва Лонгорія у плавках похизувалася пласким животом

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Вона ідеальна: Єва Лонгорія у плавках похизувалася пласким животом

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

47-річна акторка перебуває у чудовій фізичній формі.

Єва Лонгорія опублікувала в Instagram знімок з відпочинку, вона релаксувала на шезлонгу.

Акторка позувала у чорному кроптопі і чорних плавках. Зірка похизувалася підтягнутою фігурою, пласким животом і накачаними ногами.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії
Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

"Хто ще намагається поніжитися в ці останні дні літа?" – запитала Єва у фоловерів.

Лонгорія має бездоганну фігуру, тому вона без проблем фотографується у купальниках і публікує це у фотоблог. Приміром, нещодавно вона хизувалася фігурою у чорному бікіні.

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