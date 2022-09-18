Вона ідеальна: Єва Лонгорія у плавках похизувалася пласким животом

47-річна акторка перебуває у чудовій фізичній формі.
Єва Лонгорія опублікувала в Instagram знімок з відпочинку, вона релаксувала на шезлонгу.
Акторка позувала у чорному кроптопі і чорних плавках. Зірка похизувалася підтягнутою фігурою, пласким животом і накачаними ногами.
"Хто ще намагається поніжитися в ці останні дні літа?" – запитала Єва у фоловерів.
Лонгорія має бездоганну фігуру, тому вона без проблем фотографується у купальниках і публікує це у фотоблог. Приміром, нещодавно вона хизувалася фігурою у чорному бікіні.
Читайте також: