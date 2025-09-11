Вона юна красуня: Ченнінг Татум з’явився на червоній доріжці з 12-річною донькою

Ченнінг Татум і його донька Еверлі / © Getty Images

45-річна зірка фільму «Супер Майк» відвідав прем’єру мультфільму «Вбивця Демонів: KIMETSU NO YAIBA Замок Нескінченності» 9 вересня в Лос-Анджелесі. Актор в англійському дубляжі озвучив одного з героїв.

Однак на червоній доріжці голлівудський улюбленець з’явився не з новою дівчиною, а зі своєю донькою — 12-річною Еверлі. Дівчинка-підліток позувала разом з батьком обійнявшись і була одягнена в ніжну довгу блакитну сукню з рюшею на декольте та спідниці, а також мала босоніжки блакитного кольору і зробила ніжне укладання з легкими локонами. Образ Еверлі завершували сережки-кільця і макіяж.

Нагадаємо, що мама дівчинки — колишня дружина Татума, акторка Дженна Д’юенн, з якою він познайомився під час знімань культового фільму про танці «Крок уперед». Еверлі народилася 2013 року. На жаль, пара розлучилася 2018-го, коли Еверлі було п’ять років, але батьки оформили спільну опіку над донькою, і вона мешкає порівну в батька і матері.

Татум намагається бути для доньки найкращим батьком, тож він ходить з нею на концерти Тейлор Свіфт, відвідує її шкільні заходи та їздить з нею у мандрівки, тож їхня спільна поява на червоній доріжці була лише справою часу.