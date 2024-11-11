Вона – колекціонерка: супермодель Клаудія Шиффер показала, що збирає вже 24 роки

Виявилося, що 54-річна німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – колекціонує статуетки у вигляді маленьких черепашок. У своєму Instagram вона показала свою велику колекцію.

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"Черепаха уособлює любов і захист. Меттью (чоловік Клаудії — Прим. Ред.) подарував мені одну на 30-річчя, і вона досі з нами. З того часу я стала одержима ними і завжди намагаюся знайти одну з них з дерева, каменю чи мармуру, куди б я не вирушила, поповнюючи свою домашню колекцію", — розповіла модель.

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Нагадаємо, раніше Клаудія Шиффер сходила на вечірку до Гейлі Бібер, адже нещодавно вона стала обличчям нової промокампанії бренду Rhode. На захід Клаудія прийшла у луку total black. Вона одягла коротку сукню-бюст'є від Balenciaga, яку доповнила шкіряними ботфортами від Celine та капроновими колготками.

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

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