Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Реклама

Алессандра Амбросіо вийшла на червону доріжку в день закриття 82-го Венеціанського кінофестивалю і привернула загальну увагу. Суперзірка і одна з моделей Victoria’s Secret, сяяла перед камерами в гламурній вечірній сукні кольору пудри.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Вбрання Алессандри було від бренду Elisabetta Franchi і пошите для неї на замовлення. Воно було створене з фатину, розшитого мікробісером, кришталевим камінням і лелітками ніжних відтінків, які створювали ефект сяяння.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Також у вбрання було глибоке V-подібне декольте, тонкі бретелі і високий розріз, який відкривав стрункі ноги зірки.

Реклама

Поділ сукні був довгим і його також прикрашав декор, що нагадував пір’я, але насправді він зроблений з шовкових ниток. Спідниця ефектно струменіла, коли Амбросіо йшла червоною доріжкою, а доповнювали сукню прикраси з діамантами і гламурні босоніжки.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.