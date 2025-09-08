- Дата публікації
Вона — королева червоних доріжок: супермодель Алессандра Амбросіо викликала фурор сукнею
Поява моделі у Венеції стала найефектнішим виходом вечора.
Алессандра Амбросіо вийшла на червону доріжку в день закриття 82-го Венеціанського кінофестивалю і привернула загальну увагу. Суперзірка і одна з моделей Victoria’s Secret, сяяла перед камерами в гламурній вечірній сукні кольору пудри.
Вбрання Алессандри було від бренду Elisabetta Franchi і пошите для неї на замовлення. Воно було створене з фатину, розшитого мікробісером, кришталевим камінням і лелітками ніжних відтінків, які створювали ефект сяяння.
Також у вбрання було глибоке V-подібне декольте, тонкі бретелі і високий розріз, який відкривав стрункі ноги зірки.
Поділ сукні був довгим і його також прикрашав декор, що нагадував пір’я, але насправді він зроблений з шовкових ниток. Спідниця ефектно струменіла, коли Амбросіо йшла червоною доріжкою, а доповнювали сукню прикраси з діамантами і гламурні босоніжки.
