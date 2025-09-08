ТСН у соціальних мережах

Вона — королева червоних доріжок: супермодель Алессандра Амбросіо викликала фурор сукнею

Поява моделі у Венеції стала найефектнішим виходом вечора.

Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо вийшла на червону доріжку в день закриття 82-го Венеціанського кінофестивалю і привернула загальну увагу. Суперзірка і одна з моделей Victoria’s Secret, сяяла перед камерами в гламурній вечірній сукні кольору пудри.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Вбрання Алессандри було від бренду Elisabetta Franchi і пошите для неї на замовлення. Воно було створене з фатину, розшитого мікробісером, кришталевим камінням і лелітками ніжних відтінків, які створювали ефект сяяння.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Також у вбрання було глибоке V-подібне декольте, тонкі бретелі і високий розріз, який відкривав стрункі ноги зірки.

Поділ сукні був довгим і його також прикрашав декор, що нагадував пір’я, але насправді він зроблений з шовкових ниток. Спідниця ефектно струменіла, коли Амбросіо йшла червоною доріжкою, а доповнювали сукню прикраси з діамантами і гламурні босоніжки.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аманда Сейфрид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Мадалина Диана Генеа / © Associated Press

© Associated Press

Ева Герцигова_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ребекка Фергюсон _3 / © Associated Press

© Associated Press

Ирис Миттенар / © Getty Images

© Getty Images

