Періс Гілтон / © Getty Images

Реклама

Американська світська левиця, діджейка та зірка реалітішоу Періс Гілтон з радістю позувала фотографам у Нью-Йорку після того, як з’явилася на інтерв’ю в шоу The Tonight Show з Джиммі Феллоном. Періс прийшла розказати про те, як допомогла в прийнятті закону у США та її новий фільм Infinite Icon: A Visual Memoir.

Для появи на шоу Періс обрала гламурний образ, у якому поєднала речі чорного кольору. Зокрема Хілтон носила міді-сукню з довгими рукавами та високою горловиною, яка була повністю всипана стразами та кристаллами.

Періс Гілтон / © Getty Images

Носила зірка це вбрання у поєднанні з накидкою оздобленою хутром, колготками у сіточку. Також особливої уваги заслуговують аксессуари, які Періс додала до образу: туфлі зі стразами і бантами, рукавички, оксамитова сумка від Chanel, окуляри у чорній оправі та розкішні діаманти у вухах.

Реклама

Волосся при цьому зірка зібрала у високу зачіску, тому образ її був трохи в ретроестетиці.

Однак також Гілтон сфотографували у зовсім іншому ансамблі раніше — вона поєднала шкіряні штани та довгу дублянку. Особливу увагу у цьому луку привернула футболка зірки, адже на ній була зображена сама Періс — це був постер її фільму.

Періс Гілтон / © Getty Images

Нагадаємо, що вона відвідала також прем’єру документального фільму про себе Infinite Icon: A Visual Memoir, яка відбулася в Лос-Анджелесі, з родиною — підтримати Періс пришов її чоловік та двоє їхніх маленьких дітей.

Періс Гілтон з чоловіком та сином / © Getty Images