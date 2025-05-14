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Вона — королева Канн: Алессандра Амбросіо викликала фурор зеленою сукнею на червоній доріжці
Зірка обрала яскраве вбрання, яке мало дуже ефектний вигляд і виділялося.
Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, найбільш відома роботою з Victoria’s Secret, вже традиційно стала гостею Каннського кінофестивалю, який стартувала у Франції 13 травня.
Модель сяяла перед фотографами і демонструвала свою красиву фігуру в розкішній смарагдовій сукні від бренду Zuhair Murad з колекції весна-літо 2025. Це була довга сукня-бюстьє, прикрашена складками та плісуванням.
На спідниці сукня мала високий розріз, який демонстрував розкішні ноги Алессандри, а також її сріблясті босоніжки, а на руки вона одягла об’ємні рукави зроблені з фатину.
Волосся Амбросіо було зібрано у високу зачіску, на обличчі вона зробила ніжний макіяж без яскравих акцентів, а ось її вуха та шию прикрашали коштовності від Pomellato з діамантами та танзанітом.
Також цей захід відвідала колега Алессандри з Victoria’s Secret — бразильська супермодель Ізабелі Фонтана. Вона сяяла перед фотографами в сукні з розрізом.