Алессандра Амбросіо / © Associated Press

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Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, найбільш відома роботою з Victoria’s Secret, вже традиційно стала гостею Каннського кінофестивалю, який стартувала у Франції 13 травня.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Модель сяяла перед фотографами і демонструвала свою красиву фігуру в розкішній смарагдовій сукні від бренду Zuhair Murad з колекції весна-літо 2025. Це була довга сукня-бюстьє, прикрашена складками та плісуванням.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

На спідниці сукня мала високий розріз, який демонстрував розкішні ноги Алессандри, а також її сріблясті босоніжки, а на руки вона одягла об’ємні рукави зроблені з фатину.

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Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Волосся Амбросіо було зібрано у високу зачіску, на обличчі вона зробила ніжний макіяж без яскравих акцентів, а ось її вуха та шию прикрашали коштовності від Pomellato з діамантами та танзанітом.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Також цей захід відвідала колега Алессандри з Victoria’s Secret — бразильська супермодель Ізабелі Фонтана. Вона сяяла перед фотографами в сукні з розрізом.

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