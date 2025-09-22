Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Супермодель Наомі Кемпбелл — одна з найактивніших зірок з легендарної п’ятірки, яку зазнімкував Петер Ліндберг. Вона продовжує активно працювати: знімається у фотосесіях, відвідує розкішні заходи, а також виходить на подіум відомих модних брендів.

Під час Тижня моди в Лондоні Наомі взяла участь у шоу бренду Richard Quinn, що відбулося на площі Святого Джона Сміта. Супермодель вийшла на подіум у довгій чорній оксамитовій сукні, що ідеально підкреслювала її фігуру, а також мала деякі оригінальні акценти білого кольору — величезний відворот тканини, що нагадував кейп, а також велику квітку на грудях. Її вбрання доповнила перука з довгим чорним волоссям і ніжний макіяж.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

У цій красивій сукні Кемпбелл відкрила показ бренду і не тільки привнесла нотку драматизму в шоу, а й хвилю захоплених відгуків у свій бік. В колекції британського модельєра можна знайти відсилання на Позолочений вік, на культове вбрання Грейс Келлі та Одрі Гепберн. Назва у шоу була відповідна: «Ніч у опері».

Нагадаємо, що про Річарда Квінна вперше заговорив увесь світ, коли 2018 року його показ відвідала королева Єлизавета II, яка сиділа в першому ряді з Анною Вінтур, а потім вручила дизайнерові нагороду. Це було вручення першої премії королеви Єлизавети II за британський дизайн.

Королева Єлизавета II і Анна Вінтур 2018 року / © Associated Press

Також нагадаємо, що минулого тижня Наомі з’явилася у сміливому вбранні, затьмаривши молодших колег на прем’єрі в Лондоні. Вона прийшла на прем’єру фільму «Одна битва за іншою», що відбулася в кінотеатрі Odeon Luxe Leicester Square. Головну роль у цьому фільмі зіграв Леонардо Ді Капріо.