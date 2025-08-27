Вона красуня: 21-річна донька Гайді Клум сяяла в оригінальній сукні на кінофестивалі

Лені Клум / © Associated Press

Реклама

Старша з дітей німецької супермоделі і телеведучої Гайді Клум — Лені — пішла стопами матері і вирішила теж стати моделлю. Дівчина вже неодноразово виходила на подіум, знялася в безлічі рекламних кампаній і часта гостя на червоних доріжках.

Цього року Лені вперше відвідала Венеційський кінофестиваль. 21-річна модель сяяла перед фотографами в довгій чорній сукні від Intimissimi, яку створили для неї індивідуально, оскільки вона та її мати співпрацюють з цією маркою.

Лені Клум / © Associated Press

Сукня мала глибоке декольте-серце, тонкі бретельки, прозорі вставки та вирізи з боків. Ось тільки тканина вбрання дівчину підвела, бо дуже пом’ялася і спідниця мала вже не такий ефектний вигляд.

Реклама

Лені Клум / © Associated Press

Вечірнє вбрання Лені Клум доповнила чорними мюлями, лаконічним макіяжем, розпущеним волоссям і кольє з камінням від Lorraine Schwartz.

Лені Клум / © Associated Press

Також сукню від Intimissimi одягла і мати Лені — 52-річна Гайді Клум. Вона з’явилася разом із донькою і теж позувала фотографам. На відміну від Лені, Клум-старша вже бувала на цьому заході, але аж 16 років тому.

Лені та Гайді Клум / © Associated Press