Шоу-бізнес
170
1 хв

Вона красуня: 21-річна Міллі Боббі Браун сяяла в драматичній сукні на червоній доріжці "Дивних див"

Акторка представила в Лос-Анджелесі фінальний сезон культового серіалу.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Міллі Боббі Браун

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Міллі Боббі Браун прославилася на весь світ, коли зіграла головну роль у містичному серіалі «Дивні дива». І ось, за дев’ять років після прем’єри першого сезону, в Лос-Анджелесі презентували останній п’ятий сезон. 21-річна дівчина, як головна зірка шоу, сяяла на червоній доріжці у вечірній сукні та випромінювала справжній голлівудський гламур.

Від моменту прем’єри шоу Міллі дуже подорослішала і вже не схожа на ту малечу, яку всі пам’ятають. Тепер вона справжня красуня і обрала сукню, яка відповідає заходу, — чорне драматичне вбрання від бренду Rodarte.

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Її сукня була з «голим» ефектом, оскільки пошита з напівпрозорої мереживної тканини, а також у ній був корсет і об’ємні рюші та пір’я. Образ Міллі також доповнила прикрасами від бренду Chopard, дуже ніжним макіяжем та високою зачіскою-пучком.

На заході дівчина сфотографувалася з 50-річним актором Девідом Гарбором, який у серіалі грав її батька.

Міллі Боббі Браун і Девід Гарбор / © Associated Press

Міллі Боббі Браун і Девід Гарбор / © Associated Press

