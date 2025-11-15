Вона красуня: донька Майкла Джексона у гарбузовій сукні з глибоким декольте і стразами сяяла на івенті

Періс Джексон / © Associated Press

Періс Джексон стала гостею вечірки GQ «Людина року» у Лос-Анджелесі, де продемонструвала гарний аутфіт.

Періс Джексон / © Associated Press

На червону доріжку вона вийшла в ефектному вбранні довжини максі гарбузового відтінку у стилі богемного гламуру. Сукня була розшита стразами і лелітками в тон і мала широкі довгі рукав, глибоке V-подібне декольте і високий розріз до стегна.

Періс Джексон / © Associated Press

Аутфіт Періс доповнила бежевими босоніжками на шпильках і золотим клатчем-футляром. У неї було хвилясте укладання, ніжний макіяж, золоті ланцюжки з підвісками на шиї і золоті каблучки на руках. Каблучка була навіть на пальці ноги.

Періс Джексон / © Associated Press

Нагадаємо, Періс Джексон на показ бренду Stella McCartney у межах Тижня моди у Парижі прийшла у червоній сукні максі з довгими рукавами і вирізом на спині.