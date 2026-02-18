ТСН у соціальних мережах

Вона красуня, як і мама: Гіларія Болдвін вийшла у світ зі старшою донькою — 12-річною Кармен

Донька зіркової пари почала виходити у світ.

Юлія Каранковська
Гіларія та Кармен Болдвін

Гіларія та Кармен Болдвін / © Getty Images

Гіларія Болдвін — мама сімох дітей, неймовірна красуня і успішна бізнеследі. Цього тижня вона відвідала світський захід у Нью-Йорку присвячений завершенню Тижню моди, яке огранізувало видання Gurus Media.

Гіларія, яка також нещодавно стала однією з героїнь обкладинок і дала інтерв’ю Gurus, була однією з почесних гостей вечірки на яку прийшла в особливій компанії — взяла з собою старшу доньку Кармен.

Гіларія та Кармен Болдвін / © Getty Images

Гіларія та Кармен Болдвін / © Getty Images

12-річна дівчинка помітно подорослішала і стала красунею як і її знаменита мама. Кармен одягла сукню у квітковий принт та гламурні балетки зі стразами. Також дівчина доповнила образ прикрасами і зробила макіяж.

Гіларія ж обрала червону коротку сукню з квітами на ліфі і червоні туфлі-човники. Вона додала до луку прикраси з діамантами і знаменитий браслет Cartier.

Гіларія та Кармен Болдвін / © Getty Images

Гіларія та Кармен Болдвін / © Getty Images

У Болдвінів є ще чотири сини і дві доньки. Також Алек Болдвін має доньку від попередніх стосунків з акторкою Кім Бейсінгер — Айрленд Болдвін, якій вже виповнилося 30 років.

Алек та Гіларія Болдвін на заходах

Алек та Гіларія Болдвін / © Getty Images

Алек та Гіларія Болдвін / © Getty Images

Алек та Гіларія Болдвін / © Associated Press

Алек та Гіларія Болдвін / © Associated Press

Алек та Гіларія Болдвін / © Getty Images

Алек та Гіларія Болдвін / © Getty Images

Алек та Гіларія Болдвін / © Getty Images

Алек та Гіларія Болдвін / © Getty Images

Алек та Гіларія Болдвін / © Associated Press

Алек та Гіларія Болдвін / © Associated Press

Алек та Гіларія Болдвін / © Getty Images

Алек та Гіларія Болдвін / © Getty Images

Алек та Гіларія Болдвін / © Getty Images

Алек та Гіларія Болдвін / © Getty Images

