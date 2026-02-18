Гіларія та Кармен Болдвін / © Getty Images

Гіларія Болдвін — мама сімох дітей, неймовірна красуня і успішна бізнеследі. Цього тижня вона відвідала світський захід у Нью-Йорку присвячений завершенню Тижню моди, яке огранізувало видання Gurus Media.

Гіларія, яка також нещодавно стала однією з героїнь обкладинок і дала інтерв’ю Gurus, була однією з почесних гостей вечірки на яку прийшла в особливій компанії — взяла з собою старшу доньку Кармен.

Гіларія та Кармен Болдвін / © Getty Images

12-річна дівчинка помітно подорослішала і стала красунею як і її знаменита мама. Кармен одягла сукню у квітковий принт та гламурні балетки зі стразами. Також дівчина доповнила образ прикрасами і зробила макіяж.

Гіларія ж обрала червону коротку сукню з квітами на ліфі і червоні туфлі-човники. Вона додала до луку прикраси з діамантами і знаменитий браслет Cartier.

У Болдвінів є ще чотири сини і дві доньки. Також Алек Болдвін має доньку від попередніх стосунків з акторкою Кім Бейсінгер — Айрленд Болдвін, якій вже виповнилося 30 років.