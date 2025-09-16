ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
2 хв

Вона красуня: Ліндсей Логан привітала маму з 63-річчям і показала їхнє спільне фото

Мама зірки має просто приголомшливий вигляд.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ліндсей Логан

Ліндсей Логан / © Associated Press

38-річна американська акторка Ліндсей Логан поділилася у своєму Instagram рідкісним фото зі своєю мамою, якій 15 вересня виповнилося 63 роки.

Діна Логан позувала на фото в блакитній блузці та сонцезахисних окулярах, а Ліндсей — у чорній футболці та теж окулярах. «Я люблю тебе, мамо. З днем народження», — лаконічно написала акторка під фото.

Ліндсей Логан із мамою Діною

Ліндсей Логан із мамою Діною

В юності Діна працювала співачкою і танцівницею. Здобула широку популярність як менеджерка своєї старшої доньки Ліндсей. Окрім неї, жінка виховує ще трьох дітей — доньку Аліану і синів Майкла і Дакоту Коді. Усі діти мали стосунок до шоу-бізнесу та досвід роботи в кіно, однак не стали такими зірками, як їхня старша сестра. А у 2008-му Діна з молодшою донькою Аліаною разом знімалися в реаліті-шоу Living Lohan.

Ліндсей Логан із сестрою

Ліндсей Логан із сестрою

Стосунки між Діною та Ліндсей були непростими й інколи навіть напруженими, проте зараз це позаду, і акторка стверджує, що вдячна мамі за підтримку. Вона зізнається, що мама активно допомагає їй з дитиною і в них зараз «дуже гармонійні стосунки».

Мама Ліндсей Логан — Діна

Мама Ліндсей Логан — Діна

Мама Ліндсей Логан — Діна

Мама Ліндсей Логан — Діна

Мама Ліндсей Логан — Діна

Мама Ліндсей Логан — Діна

Мама Ліндсей Логан — Діна

Мама Ліндсей Логан — Діна

Раніше, нагадаємо, Ліндсей Логан помітили на спортивному заході в Нью-Йорку. Акторка прийшла на 15-й день Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Образи акторки Ліндсей Логан (19 фото)

Линдсей Лохан_2 / © Getty Images

© Getty Images

Линдсей Лохан_2 / © Associated Press

© Associated Press

Линдсей Лохан_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Линдсей Лохан_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Линдсей Лохан_2 / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
41
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie