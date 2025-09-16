Вона красуня: Ліндсей Логан привітала маму з 63-річчям і показала їхнє спільне фото

Ліндсей Логан / © Associated Press

Реклама

38-річна американська акторка Ліндсей Логан поділилася у своєму Instagram рідкісним фото зі своєю мамою, якій 15 вересня виповнилося 63 роки.

Діна Логан позувала на фото в блакитній блузці та сонцезахисних окулярах, а Ліндсей — у чорній футболці та теж окулярах. «Я люблю тебе, мамо. З днем народження», — лаконічно написала акторка під фото.

Ліндсей Логан із мамою Діною

В юності Діна працювала співачкою і танцівницею. Здобула широку популярність як менеджерка своєї старшої доньки Ліндсей. Окрім неї, жінка виховує ще трьох дітей — доньку Аліану і синів Майкла і Дакоту Коді. Усі діти мали стосунок до шоу-бізнесу та досвід роботи в кіно, однак не стали такими зірками, як їхня старша сестра. А у 2008-му Діна з молодшою донькою Аліаною разом знімалися в реаліті-шоу Living Lohan.

Реклама

Ліндсей Логан із сестрою

Стосунки між Діною та Ліндсей були непростими й інколи навіть напруженими, проте зараз це позаду, і акторка стверджує, що вдячна мамі за підтримку. Вона зізнається, що мама активно допомагає їй з дитиною і в них зараз «дуже гармонійні стосунки».

Мама Ліндсей Логан — Діна

Мама Ліндсей Логан — Діна

Мама Ліндсей Логан — Діна

Мама Ліндсей Логан — Діна

Раніше, нагадаємо, Ліндсей Логан помітили на спортивному заході в Нью-Йорку. Акторка прийшла на 15-й день Відкритого чемпіонату США з тенісу.