Вона красуня: Шарліз Терон продемонструвала два стильних луки в Нью-Йорку.

Шарліз Терон / © Getty Images

Реклама

Шарліз Терон, якій у серпні цього року виповниться 50 років, помітили папараці у Нью-Йорку. Голлівудська суперзірка продемонструвала на вулицях міста два розкішні образи, коли ходила на інтерв’ю.

Спочатку її заскочили у трендових широких білих штанах, які вона поєднала з бежевою блузкою від Bottega Veneta у стилі тренча. Стилістка Шарліз — Леслі Фремар — запропонувала їй доповнити вбрання чорними мюлями на підборах, золотими прикрасами та великою сумкою бордового кольору, яка виконана в intrecciata — особливій техніці плетіння шкіри, завдяки якій цей бренд став пізнаваним і отримав світове визнання.

Шарліз Терон / © Getty Images

Другий образ акторки включав мініспідницю в принт пейслі, яка підкреслювала її розкішні ноги, а також об’ємний светр. Яскравим акцентом луку стали червоні туфлі від Chloe з безліччю ремінців та пряжок.

Реклама

Шарліз Терон / © Getty Images

Днем раніше Леслі Фремар підібрала для акторки теж вбрання з мініспідницею, але вже від Модного дому McQueen. Спідниця була з торочкою, а носила Шарліз її у поєднанні з грубими туфлями у стилі фільму Mad Max.

Шарліз Терон з мамою Гердою / © Associated Press Шарліз Терон з мамою Гердою / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон на 89 церемонії / © Getty Images Шарліз Терон на 88 церемонії / © Getty Images Шарліз Терон на 86 церемонії / © Getty Images Шарліз Терон на 85 церемонії / © Getty Images Шарліз Терон на 77 церемонії / © Getty Images Шарліз Терон / © Getty Images Шарліз Терон, церемонія / © Getty Images Шарліз Терон / © Getty Images Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Getty Images