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- Шоу-бізнес
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Вона красуня: Шарліз Терон продемонструвала два стильних луки в Нью-Йорку.
Акторка продемонструвала два абсолютно різні образи. Вигляд вона мала надзвичайний в кожному.
Шарліз Терон, якій у серпні цього року виповниться 50 років, помітили папараці у Нью-Йорку. Голлівудська суперзірка продемонструвала на вулицях міста два розкішні образи, коли ходила на інтерв’ю.
Спочатку її заскочили у трендових широких білих штанах, які вона поєднала з бежевою блузкою від Bottega Veneta у стилі тренча. Стилістка Шарліз — Леслі Фремар — запропонувала їй доповнити вбрання чорними мюлями на підборах, золотими прикрасами та великою сумкою бордового кольору, яка виконана в intrecciata — особливій техніці плетіння шкіри, завдяки якій цей бренд став пізнаваним і отримав світове визнання.
Другий образ акторки включав мініспідницю в принт пейслі, яка підкреслювала її розкішні ноги, а також об’ємний светр. Яскравим акцентом луку стали червоні туфлі від Chloe з безліччю ремінців та пряжок.
Днем раніше Леслі Фремар підібрала для акторки теж вбрання з мініспідницею, але вже від Модного дому McQueen. Спідниця була з торочкою, а носила Шарліз її у поєднанні з грубими туфлями у стилі фільму Mad Max.