Вона красуня: 55-річну Дженніфер Еністон у бікіні заскочили на відпочинку

Дженніфер Еністон влаштувала собі невеликі новорічні канікули та вирушила відпочивати до Мексики.

55-річну акторку зазнімкували в Кабо-Сан-Лукасі, в Мексиці. Папараці зробили фото Дженніфер на пляжі, а опублікувало його видання Daily Mail. Відпочивала Еністон зі своїм добрим другом Джейсоном Бейтманом.

Акторка була одягнена в той самий купальник, який вона носила 13 років тому, коли відпочивала у тому самому курортному місті зі своїм тодішнім нареченим Джастіном Теру. Вона одягла сонцезахисні окуляри і розпустила свої карамельні локони, створивши стриманий відпускний образ.

Дженніфер Еністон і Джастін Теру / Фото: Instagram/Джастин Теру

Не секрет, що Еністон займається спортом і багато часу приділяє силовим тренуванням. У своєму блогу в Instagram акторка часто публікує відео, показуючи, як вона займається спортом вдома.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

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