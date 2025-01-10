Вона красуня: сестри Дакота та Ель Феннінг прийшли зі своєю бабусею на світський захід

Цього року обидві сестри-акторки Феннінг – Дакота та Ель – були серед гостей "Золотого глобуса". Дакоту номінували у категорії "Найкраща акторка другого плану в серіалі", а Ель була серед запрошених, оскільки фільм за її участю номінували у категорії "Найкращий фільм".

Дівчата вибрали гламурні вечірні сукні, а також взяли із собою особливу людину – свою бабусю. Ім'я жінки вони не назвали, а також не вказали, скільки їй років. Бабусю вони лагідно називають Габа і вона стала "плюс один" на заході для Дакоти.

Жінка мала вигляд не гірший, ніж її знамениті онучки, але віддала перевагу не сукні, а чорному штанному костюму з квітковою вишивкою на жакеті. Образ бабуся доповнила туфлями, клатчем, декількома прикрасами та макіяжем.

Дакота та Ель Феннінг з бабусею / Фото: Associated Press

Милими фотографіями з бабусею сестри також поділилися на своїх сторінках у Instagram. У підписі до фото вони назвали її "найкращою бабусею у світі" і зазначили, що у неї "найкраще волосся у світі".

Нагадаємо, що також знаменитістю, яка вийшла на публіку з бабусею, була британська акторка Флоренс П'ю. Її бабуся прийшла на прем'єру фільму "Дюна: Частина друга".

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