Вона має чудову фігуру: Гіларі Дафф заскочили папараці в Лос-Анджелесі

Акторка та співачка Гіларі Дафф продемонструвала цими вихідними свою струнку фігуру, коли її заскочили в Лос-Анджелесі папараці.

Зірка та кумир підлітків нульових стояла біля свого автомобіля та намагалася знайти ключі у сріблястій сумці від бренду Bottega Veneta.

Після народження третьої дитини Гіларі старанно працює над своєю фігурою у залі і, як бачимо, їй все вдається. На фото вона була зазнімкована у легінсах, кофті та кросівках. Волосся зірки було зібране в хвіст, а на оччя вона одягла сонцезахисні окуляри.

Гіларі Дафф / Getty Images

До речі, незабаром знаменитість з'явиться в новому серіалі — спін-офі серіалу "Як я зустрів вашу маму", але тільки нове шоу буде називатися "Як я зустріла вашого тата". У серіалі йтиметься мова про жінку на ім'я Софі, яка розповідає синові в майбутньому про те, як зустріла 2021 року його батька.

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