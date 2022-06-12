"Вона миється час від часу": Девід Бекхем невдало пожартував про свою дружину Вікторію

"Вона миється час від часу": Девід Бекхем невдало пожартував про свою дружину Вікторію

Ексфутболіст Девід Бекхем не часто ділиться подробицями свого сімейного життя, але нещодавно у короткому інтерв'ю футбольному тренеру та близькому другові Гері Невілу розповів деякі цікаві деталі.

47-річний колишній гравець збірної Англії Девід Бекхем докладно розповів про своє життя під час інтерв'ю "29 питань Гері" на YouTube. Одне з питань звучало так: "Що його дратує у дружині Вікторії?".

Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: Associated Press

Відповідаючи на це запитання, Девід заявив, що сам він дуже охайний, чого не можна сказати про його дружину Вікторію. А після короткої паузи пояснив, що він дуже любить прибирати, тоді як Вікторія навпаки – зовсім не любить це робити. Не бажаючи, щоб люди подумали, що його дружина негігієнічна, він швидко додав: "Тобто я охайний, а вона ні". І жартома сказав: "Вона миється час від часу".

Сподіваємося, Вікторія правильно зрозуміла цей жарт і не образилася на чоловіка. Тим паче, що й сама нещодавно жартувала, вітаючи королеву Єлизавету ІІ з 70-річним ювілеєм правління.

Девід також розповів, що, всупереч поширеній думці, його дружина-модельєрка ніколи не мала жодного впливу на те, що він носив чи носить, пише Daily Mail.

Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: Associated Press

"Люди завжди вважали, що Вікторія має великий вплив на те, що я ношу, зачіски чи татуювання. Я завжди сам ухвалював рішення носити шкіряне вбрання або джинсове. Я любив моду".

Читайте також: