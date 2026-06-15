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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
1 хв

«Вона на місці»: Девід Бекхем зробив селфі з іменною зіркою на Алеї слави

Відомий спортсмен отримав зірку на Голлівудській Алеї слави.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Девід Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

51-річний Девід Бекхем став першим професійним футболістом, якому присвоїли іменну зірку на Алеї слави в Голлівуді. Його пам’ятний знак (2 849-й за рахунком) знаходиться в категорії «Спортивні розваги» за адресою 6819 Hollywood Boulevard.

На відкритті зірку-спортсмена підтримувала його родина — дружина Вікторія та діти.

Девід і Вікторія Бекхем / © Getty Images

Девід і Вікторія Бекхем / © Getty Images

Для цього заходу Вікі обрала обтислу атласну сукню лавандового відтінку з металічним блиском від власного бренду. Сукня мала довгі рукави, драпірування, розріз та асиметричний поділ.

А донька — Гарпер Бекхем — з’явилася на церемонії в атласній рожевій сукні-комбінації на тонких бретельках та в бірюзових мюлях.

Харпер Бекхем / © Getty Images

Харпер Бекхем / © Getty Images

Наступного дня Девід вирішив ще раз поглянути на свою зірку. У своєму Instagram він написав, що йому довелося перевірити, чи вона на місці. А його дружина Вікторія опублікувала фото, на якому спортсмен був зазнімкований, коли робив селфі.

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

«Помітили фаната Девіда Бекхема», — жартома підписала знімок дизайнерка.

Нагадаємо, раніше відомий ексфутболіст отримав незвичайну відзнаку: селекціонери назвали на його честь новий сорт троянд — який він має вигляд.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
47
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