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«Вона на місці»: Девід Бекхем зробив селфі з іменною зіркою на Алеї слави
Відомий спортсмен отримав зірку на Голлівудській Алеї слави.
51-річний Девід Бекхем став першим професійним футболістом, якому присвоїли іменну зірку на Алеї слави в Голлівуді. Його пам’ятний знак (2 849-й за рахунком) знаходиться в категорії «Спортивні розваги» за адресою 6819 Hollywood Boulevard.
На відкритті зірку-спортсмена підтримувала його родина — дружина Вікторія та діти.
Для цього заходу Вікі обрала обтислу атласну сукню лавандового відтінку з металічним блиском від власного бренду. Сукня мала довгі рукави, драпірування, розріз та асиметричний поділ.
А донька — Гарпер Бекхем — з’явилася на церемонії в атласній рожевій сукні-комбінації на тонких бретельках та в бірюзових мюлях.
Наступного дня Девід вирішив ще раз поглянути на свою зірку. У своєму Instagram він написав, що йому довелося перевірити, чи вона на місці. А його дружина Вікторія опублікувала фото, на якому спортсмен був зазнімкований, коли робив селфі.
«Помітили фаната Девіда Бекхема», — жартома підписала знімок дизайнерка.
Нагадаємо, раніше відомий ексфутболіст отримав незвичайну відзнаку: селекціонери назвали на його честь новий сорт троянд — який він має вигляд.