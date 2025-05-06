- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 254
- Час на прочитання
- 1 хв
Вона надзвичайна: 81-річна Даяна Росс прийшла на Met Gala із сином Еваном
Цей захід вона відвідала з перервою у 22 роки.
Цілком несподівано гостею Met Gala 2025, який цього року присвячений ролі одягу та стилю у формуванні ідентичності темношкірих чоловіків, відвідала легенда — 81-річна співачка Даяна Росс.
Вона вийшла на публіку в розкішній білій сукні від Eleven Sixteen, яка була створена ексклюзивно для неї. Це було довге срібне вбрання, повністю розшите бісером, камінням та лелытками, яку доповнювала накидка з пір’ям та шлейфом.
Її образ доповнював також величезний капелюх з пір’ям, створений Sarah Sokol Millinery.
Компанію Росс на цьому заході склав її 36-річний син Еван. Він її молодший із п’яти дітей. Вбрання Евана більше відповідало темі заходу, ніж вбрання його матері, але вони все ж таки добре доповнювали одне одного.
На Met Gala співачка з’явилася вперше за 22 роки. Минулого разу вона виходила на сходи Метрополітен музею 2003 року і сяяла тоді перед фотографами в червоній сукні.