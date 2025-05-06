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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
1 хв

Вона надзвичайна: 81-річна Даяна Росс прийшла на Met Gala із сином Еваном

Цей захід вона відвідала з перервою у 22 роки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Даяна Рос

Даяна Рос / © Getty Images

Цілком несподівано гостею Met Gala 2025, який цього року присвячений ролі одягу та стилю у формуванні ідентичності темношкірих чоловіків, відвідала легенда — 81-річна співачка Даяна Росс.

Даяна Рос / © Associated Press

Даяна Рос / © Associated Press

Вона вийшла на публіку в розкішній білій сукні від Eleven Sixteen, яка була створена ексклюзивно для неї. Це було довге срібне вбрання, повністю розшите бісером, камінням та лелытками, яку доповнювала накидка з пір’ям та шлейфом.

Даяна Рос / © Associated Press

Даяна Рос / © Associated Press

Її образ доповнював також величезний капелюх з пір’ям, створений Sarah Sokol Millinery.

Даяна Рос / © Getty Images

Даяна Рос / © Getty Images

Компанію Росс на цьому заході склав її 36-річний син Еван. Він її молодший із п’яти дітей. Вбрання Евана більше відповідало темі заходу, ніж вбрання його матері, але вони все ж таки добре доповнювали одне одного.

Даяна та Еван Росс / © Associated Press

Даяна та Еван Росс / © Associated Press

На Met Gala співачка з’явилася вперше за 22 роки. Минулого разу вона виходила на сходи Метрополітен музею 2003 року і сяяла тоді перед фотографами в червоній сукні.

Даяна Росс / © Getty Images

Даяна Росс / © Getty Images

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
254
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