Вона надзвичайна: 81-річна Даяна Росс прийшла на Met Gala із сином Еваном

Даяна Рос / © Getty Images

Реклама

Цілком несподівано гостею Met Gala 2025, який цього року присвячений ролі одягу та стилю у формуванні ідентичності темношкірих чоловіків, відвідала легенда — 81-річна співачка Даяна Росс.

Даяна Рос / © Associated Press

Вона вийшла на публіку в розкішній білій сукні від Eleven Sixteen, яка була створена ексклюзивно для неї. Це було довге срібне вбрання, повністю розшите бісером, камінням та лелытками, яку доповнювала накидка з пір’ям та шлейфом.

Даяна Рос / © Associated Press

Її образ доповнював також величезний капелюх з пір’ям, створений Sarah Sokol Millinery.

Реклама

Даяна Рос / © Getty Images

Компанію Росс на цьому заході склав її 36-річний син Еван. Він її молодший із п’яти дітей. Вбрання Евана більше відповідало темі заходу, ніж вбрання його матері, але вони все ж таки добре доповнювали одне одного.

Даяна та Еван Росс / © Associated Press

На Met Gala співачка з’явилася вперше за 22 роки. Минулого разу вона виходила на сходи Метрополітен музею 2003 року і сяяла тоді перед фотографами в червоній сукні.

Даяна Росс / © Getty Images

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press