Вона надзвичайна: Гайді Клум в синій мінісукні та зелених ботфортах продефілювала вулицею

Гайді Клум / © Getty Images

52-річна супермодель та телеведуча знову змусила своїх шанувальників затамувати подих, коли вийшла на вулицю у Нью-Йорку. Зірка одягла синю мінісукню-сорочку, яку спустила з одного плеча і розстебнула в ній кілька верхній ґудзиків.

Також Клум доповнила образ темно-зеленими ботфортами на підборах і чорною сумкою з м’якої шкіри, одягла окуляри від сонця і вклала волосся у легкі хвилі.

Гайді Клум / © Getty Images

Образ зірки був неперевершеним і сучасний, як і той який вона продемонструвала днем раніше від дизайнера Christian Siriano. Клум сфотографували у чорному вишуканому вбранні з прозорою спідницею та розкішними білими манжетами.

Гайді Клум / © Getty Images