Вона не змінюється: Елізабет Герлі повторно одягла сукню, якій 26 років

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

60-річна британська акторка та модель Елізабет Герлі поділилася в Instagram фотографіями, на яких позувала у вишуканій чорній вінтажній сукні Versace. Гламурне і доволі ефектне вбрання вона одягла на вечірку у Індії.

Елізабет Герлі на вечірці у Індії, 2026 рік / © Instagram Елізабет Герлі

Сукня Елізабет мала глибоке декольте, бретельку-галтер, була прикрашена кристалами на талії, а також складками, драпіруванням і дуже високим розрізом на спідниці, який демонстрував її ноги.

Елізабет Герлі на вечірці у Індії, 2026 рік / © Instagram Елізабет Герлі

Однак це вбрання у колекції Герлі вже давно. Вперше зірка одягла сукню Versace 1999 року на Met Gala і усі ці роки зберігала у власному архіві.

«Viva Versace! Для цієї пригоди в Індії на цих вихідних я поринула у свій архів і віднайшла одну зі своїх улюблених речей, яку востаннє одягала на Met Gala 1999 року», — написала Герлі під фото.

Елізабет Герлі на Met Gala, 1999 рік / © Getty Images

Та одягає вінтажну сукню Елізабет з власного архіву не вперше — 2024 року акторка одягла срібну сукню Versace, яку теж раніше носила.