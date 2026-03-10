ТСН у соціальних мережах

Вона не змінюється: Елізабет Герлі повторно одягла сукню, якій 26 років

Здається зірка п’є якийсь еліксир молодості, адже зовсім не старішає, що вкотре довела одягнувши свою стару сукню.

Юлія Каранковська
Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

60-річна британська акторка та модель Елізабет Герлі поділилася в Instagram фотографіями, на яких позувала у вишуканій чорній вінтажній сукні Versace. Гламурне і доволі ефектне вбрання вона одягла на вечірку у Індії.

Елізабет Герлі на вечірці у Індії, 2026 рік / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі на вечірці у Індії, 2026 рік / © Instagram Елізабет Герлі

Сукня Елізабет мала глибоке декольте, бретельку-галтер, була прикрашена кристалами на талії, а також складками, драпіруванням і дуже високим розрізом на спідниці, який демонстрував її ноги.

Елізабет Герлі на вечірці у Індії, 2026 рік / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі на вечірці у Індії, 2026 рік / © Instagram Елізабет Герлі

Однак це вбрання у колекції Герлі вже давно. Вперше зірка одягла сукню Versace 1999 року на Met Gala і усі ці роки зберігала у власному архіві.

«Viva Versace! Для цієї пригоди в Індії на цих вихідних я поринула у свій архів і віднайшла одну зі своїх улюблених речей, яку востаннє одягала на Met Gala 1999 року», — написала Герлі під фото.

Елізабет Герлі на Met Gala, 1999 рік / © Getty Images

Елізабет Герлі на Met Gala, 1999 рік / © Getty Images

Та одягає вінтажну сукню Елізабет з власного архіву не вперше — 2024 року акторка одягла срібну сукню Versace, яку теж раніше носила.

