Вона не змінюється: Елізабет Герлі повторно одягла сукню, якій 26 років
Здається зірка п’є якийсь еліксир молодості, адже зовсім не старішає, що вкотре довела одягнувши свою стару сукню.
60-річна британська акторка та модель Елізабет Герлі поділилася в Instagram фотографіями, на яких позувала у вишуканій чорній вінтажній сукні Versace. Гламурне і доволі ефектне вбрання вона одягла на вечірку у Індії.
Сукня Елізабет мала глибоке декольте, бретельку-галтер, була прикрашена кристалами на талії, а також складками, драпіруванням і дуже високим розрізом на спідниці, який демонстрував її ноги.
Однак це вбрання у колекції Герлі вже давно. Вперше зірка одягла сукню Versace 1999 року на Met Gala і усі ці роки зберігала у власному архіві.
«Viva Versace! Для цієї пригоди в Індії на цих вихідних я поринула у свій архів і віднайшла одну зі своїх улюблених речей, яку востаннє одягала на Met Gala 1999 року», — написала Герлі під фото.
Та одягає вінтажну сукню Елізабет з власного архіву не вперше — 2024 року акторка одягла срібну сукню Versace, яку теж раніше носила.