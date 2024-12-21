Вона не перша: модель Белла Хадід одягла вінтажну сукню, але раніше таку ж носило дві інші зірки

Її вишукана сукня була зі старої колекції.

Відома модель Белла Хадід, з'явилася на гламурній вечірці у Нью-Йорку та поділилася серією фото із заходу. Дівчина позувала з подругами для фото, а одягнена була в коротку сукню від бренду Valentino.

Белла Хадід / Фото: Instagram Белли Хадід

Це була вінтажна сукня з короткими рукавами, квадратним декольте та складками на ліфі. Вбрання прикрашали незвичайні кільця, через які була протягнута стрічка-пояс прикрашена перлинами.

Сукня Белли виконана у ніжному відтінку айворі і мала розкішний вигляд.

Белла Хадід / Фото: Instagram Белли Хадід

Белла Хадід / Фото: Instagram Белли Хадід

Однак відома красуня не єдина зірка, яка носила це вбрання. Також сукню від Valentino у різний час носило дві інші знаменитості – супермодель 90-х Клаудія Шиффер та акторка Порша де Россі – дружина комікеси та ведучої Еллен Лі Дедженерес. Їхні сукні тільки були значно довшими.

Клаудія одягла вбрання на грандіозний галабал у межах святкування 45-річчя кар'єри модельєра Валентино Гаравані у Римі 2007 року.

Клаудія Шиффер / Фото: Associated Press

Порша у цій сукні прийшла на 62-у щорічну церемонію вручення премії "Золотий глобус", яка проводилася 2005 року, у Беверлі-Гіллз.

Порша де Россі / Фото: Associated Press

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