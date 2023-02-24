Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вона не в захваті: Сальма Гаєк привела дочку від мільярдера Франсуа-Анрі Піно на показ мод

Дата публікації
Перегляди
2262
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вона не в захваті: Сальма Гаєк привела дочку від мільярдера Франсуа-Анрі Піно на показ мод

Сальма Гаєк / Фото: Credits

Зірка відвідала показ Gucci разом зі своєю дорослою дочкою.

У Мілані триває тиждень прет-а-порт сезону осінь-зима 2023-2024. Сьогодні, 24 лютого, відбувся показ знаменитого Модного дому Gucci. Сальма Гаєк — давня шанувальниця бренду та дружина одного з його власників - відвідала показ у супроводі 16-річної доньки Валентини Паломи Піно.

Сальма Гаєк / © Credits
Сальма Гаєк / Фото: Credits

Для виходу зірка обрала синю сукню асиметричного крою, розшиту лелітками, яку доповнила срібними босоніжками на високій платформі.

Палома була одягнена у довгу шкіряну спідницю та блузку з довгими рукавами. Вбрання дівчина доповнила білими шкарпетками з логатипами Gucci та туфлями, з такими самими логотипами, на не менш високій, ніж у мами, платформі.

Сальма Гаєк / © Credits
Сальма Гаєк / Фото: Credits

Впадав у вічі настрій юної модниці, вона була дуже сумна і, здається, не отримувала задоволення від того, що знаходилася в центрі уваги поряд зі своєю знаменитою матір'ю.

Читайте також:

Співак PTASHKIN презентував пісню Солдат — ексклюзив у Сніданку

Співак PTASHKIN презентував пісню Солдат — ексклюзив у Сніданку

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2262
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація