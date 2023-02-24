Вона не в захваті: Сальма Гаєк привела дочку від мільярдера Франсуа-Анрі Піно на показ мод

У Мілані триває тиждень прет-а-порт сезону осінь-зима 2023-2024. Сьогодні, 24 лютого, відбувся показ знаменитого Модного дому Gucci. Сальма Гаєк — давня шанувальниця бренду та дружина одного з його власників - відвідала показ у супроводі 16-річної доньки Валентини Паломи Піно.

Сальма Гаєк / Фото: Credits

Для виходу зірка обрала синю сукню асиметричного крою, розшиту лелітками, яку доповнила срібними босоніжками на високій платформі.

Палома була одягнена у довгу шкіряну спідницю та блузку з довгими рукавами. Вбрання дівчина доповнила білими шкарпетками з логатипами Gucci та туфлями, з такими самими логотипами, на не менш високій, ніж у мами, платформі.

Сальма Гаєк / Фото: Credits

Впадав у вічі настрій юної модниці, вона була дуже сумна і, здається, не отримувала задоволення від того, що знаходилася в центрі уваги поряд зі своєю знаменитою матір'ю.

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