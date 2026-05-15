Шоу-бізнес
120
1 хв

Вона не здається: Демі Мур знову робить спроби повернути моду на штани капрі

Акторка показала, як носити вкорочені штани, щоб мати бездоганний вигляд і не потрапити у модну пастку.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Демі Мур

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур відвідала вечірку, що проводилася у межах 79-го щорічного Каннського кінофестивалю у Франції. Акторка цього року є членкинею журь, тому активно відвідує не лише червоні доріжки, а й інші заходи, через що часто змінює образи і аксесуари. Для цієї появи вона обрала ансамбль від бренду Magda Butrym з колекції Pre-Fall 2026.

Вбрання складалося з креативного жакету з об’ємними елементами на подолі, вкороченими рукавами та коміром-стійкою. Також Демі носила доволі суперечливу річ — штани-капрі, які вже давно намагаються повернути собі увагу модного світу.

Демі Мур на заході у Каннах / © Getty Images

Цей ансамбль від польського бренду чудово підкреслював фігуру Мур, а також завдяки гарно підібраним аксесуарами акторка та її стилісти змогли уникнути головної пастки такого одягу — візуально вкорочених ніг. Мур взула чорні туфлі, які навпаки видовжили ноги і стали продовденням образу, як і чорна сумка у стилі east-west.

Робить спробу повернути моду на такі штани акторка вже не вперше, адже у квітні вона відвідала захід в Нью-Йорку, який проводила Ріта Вілсон — дружина Тома Генкса, у луку від бренду Dries Van Noten, що включав креативний жакет та вкорочені штани.

Демі Мур на заході у Нью-Йорку / © Getty Images

