Вона не змінилася: 61-річна Ванесса Вільямс одягла сукню, якій 26 років

Американська акторка, модель і власниця титулу "Міс Америка" 61-річна Ванесса Вільямс вбралася для заходу, але не в звичайну сукню, а в ту, яку зберігала у своїй шафі багато років.

Знаменитість одягла ніжну сукню від бренду Carmen Marc Valvo на тонких бретельках та з декольте. Вона була прикрашена бісером та квітковою вишивкою. В зоні талії сукня мала кілька маленьких складок тканини. Носила Ванесса це вбрання з босоніжками та декількома лаконічними прикрасами.

Ванесса Вільямс/фото: instagram.com/vanessawilliamsofficial

Однак це вбрання у неї вже давно. Вперше цю легку коктейльну сукню Вільямс одягла 26 років тому на прем'єру фільму "Танцюй зі мною", в якому зіграла головну роль.

Тоді, 1998 року, Ванесса поєднала вбрання практично з такими самими аксесуарами.

Ванесса Вільямс / Фото: Getty Images

У свої 61 рік вона мала приголомшливий вигляд, а сукня сиділа на фігурі не гірше, ніж після купівлі. Можливо, приклад вона вирішила взяти з ще однієї знаменитості — 65-річної співачки Сюзанни Гоффс, яка нещодавно показувала свою зелену оксамитову сукню, яку теж придбала ще в 90-х роках.

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