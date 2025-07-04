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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
376
Час на прочитання
1 хв

Вона не змінюється: 52-річна Діта фон Тіз сяяла у сукні та ефектній білизні на прем'єрі свого шоу

Зірка бурлеску Діта фон Тіз з'явилася на прем'єрі свого нового шоу «Діаманти та пил» в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Діта фон Тіз

Діта фон Тіз / © Getty Images

Вона прийшла на захід у сріблястій довгій сукні на бретельках, розшитій камінням, стразами та лелітками. Вона підкреслювала фігуру і розкішно сяяло.

На стегнах вбрання прикрашали складки тканини, а сам образ артистка доповнила дуже гламурним макіяжем із блискучими тінями, чорними стрілками та червоною помадою з блискітками.

Діта фон Тіз / © Getty Images

Діта фон Тіз / © Getty Images

Нове шоу в лондонському театрі «Емеральд» поєднує у собі високий гламур, сміливих жінок та небезпечні ігри. Під час виступу артистка з'явилася на сцені в ефектній та гламурній спідній білизні зі стразами, яку також доповнила сітчастими колготками та взуттям.

Діта фон Тіз під час виступу / © Getty Images

Діта фон Тіз під час виступу / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
376
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