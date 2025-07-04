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- Шоу-бізнес
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Вона не змінюється: 52-річна Діта фон Тіз сяяла у сукні та ефектній білизні на прем'єрі свого шоу
Зірка бурлеску Діта фон Тіз з'явилася на прем'єрі свого нового шоу «Діаманти та пил» в Лондоні.
Вона прийшла на захід у сріблястій довгій сукні на бретельках, розшитій камінням, стразами та лелітками. Вона підкреслювала фігуру і розкішно сяяло.
На стегнах вбрання прикрашали складки тканини, а сам образ артистка доповнила дуже гламурним макіяжем із блискучими тінями, чорними стрілками та червоною помадою з блискітками.
Нове шоу в лондонському театрі «Емеральд» поєднує у собі високий гламур, сміливих жінок та небезпечні ігри. Під час виступу артистка з'явилася на сцені в ефектній та гламурній спідній білизні зі стразами, яку також доповнила сітчастими колготками та взуттям.