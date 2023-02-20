Вона не змінюється: 73-річна дизайнерка Вера Вонг продемонструвала два ефектні образи

Щоразу своїми вбраннями вона доводить, що вік – це лише цифра.

Дизайнерка Вера Вонг, ймовірно, знайшла еліксир молодості, оскільки у свої 73 роки має чудовий вигляд. Днями зірка відвідала два заходи у Лондоні – церемонію вручення нагород BAFTA-2023 та вечірку на честь номінантів напередодні.

Для першого заходу вона обрала чорне вбрання, що складалося з топу на широких бретельках і декольте, а також широких штанів. Образ Вонг доповнила чорними сонцезахисними окулярами, широким браслетом на руці та легким макіяжем.

Волосся вона розпустила, а ось на шию одягла тонке намисто з перлами.

Вера Вонг / Фото: Getty Images

На саму церемонію Вера вбралася у довгу сукню з декольте-гойдалкою, яка була виконана з ніжного шовку. Також частиною образу був чорний топ-бандо та пальто молочного відтінку, яке Вонг носила приспущеним.

Вера Вонг / Фото: Getty Images

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