Вона ненавиділа цю сукню: Крістін Девіс назвала вбрання, яке Сара Джессіка Паркер не хотіла одягати

Виявляється, не всі вбрання, які костюмерний відділ підбирав для Паркер, вона хотіла носити.

Попри те, що серіал "Секс і місто" завершився понад 20 років тому, він продовжує викликати інтерес у публіки. Саме тому одна з головних акторок, які зіграли у цьому проєкті, Крістін Девіс запустила свій власний подкаст на платформі iHeartRadio, який отримав назву Are You a Charlotte? ("Ви Шарлотта"). У цьому проєкті вона продовжує обговорювати теми, пов'язані з культовим серіалом і розкривати деякі його секрети та власні переживання.

В одному з випусків, коли акторка відповідала на запитання, вона згадала несподіваний момент - виявляється, її колежанці Сарі Джессіці Паркер не подобалася сукня, яку для неї підібрали.

Сара Джессіка Паркер у серіалі "Секс і місто", 2000 рік / фото: скриншот з відео

"Сара не хотіла одягати бежеве на весілля Шарлотти", — сказала вона у подкасті шоураннеру Майклу Патріку Кінгу. "Сара все ще сердиться через це", — додала Крістін.

У 12 епізоді 3 сезону героїня Девіс, Шарлотта Йорк, вийшла заміж за свого, здавалося б, ідеального кавалера Трея Макдугала, а Керрі (Сара Джессіка Паркер), Міранда (Синтія Ніксон) і Саманта (Кім Кетролл) були в ролі дружок.

Сара Джессіка Паркер у серіалі "Секс і місто", 2000 рік / фото: скриншот з відео

"Це був один із найдовших днів у моєму житті", — сказав 70-річний Кінг про знімання весільних сцен. "А потім Сара Джессіка пішла і розрізала сукню Vera Wang. Вона її ненавиділа. Вона не хотіла носити бежевий колір, тому розрізала її і почала пришивати до неї шматочки тартана, бо Трей був у кілті. Я маю на увазі, це було так смішно".

Сара Джессіка Паркер у серіалі "Секс і місто", 2000 рік / фото: скриншот з відео

І справді, розглядаючи вбрання акторки, можна помітити, що в цьому епізоді Керрі, яка завжди відрізнялася потягом до нетрадиційного стилю, на весіллі Шарлотти до пояса на талії прикріплена картата тканина. Інші подружки нареченої Шарлотти теж були одягнені у бежеві сукні Vera Wang, які трохи відрізнялися за стилем.

Також у подкасі Девіс назвала свою улюблену сукню із "Сексу і міста", якою виявилося вбрання від бренду Zac Posen.

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