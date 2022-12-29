Вона неймовірна: 20 розкішних виходів української супермоделі Аліни Байкової 2022 року

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Аліна Байкова щиро підтримує рідну країну. Пропонуємо подивитися на її найкрасивіші вбрання.

Українська супермодель Аліна Байкова відвідала у року, що минає багато світських заходів, де продемонструвала сміливі, яскраві та стильні вбрання. Неодноразово дівчина з'являлася у вечірніх сукнях, але також часто одягала для своїх світських виходів і штанні костюми.

Кілька разів її фотографували папараці на прогулянках у ефектних топах та сукнях, а також у луках від українських дизайнерів.

Однак головним аксесуаром українки на червоних доріжках 2022 року став прапор рідної країни, який вона практично завжди брала з собою.

Нижче ми зібрали 20 найстильніших образів Аліни цього року.

На благодійний захід AmfAR, який проводився в межах 79-го Венеційського кінофестивалю, Аліна одягла фіолетову приталену шовкову сукню від бренду Pinko з довгими рукавами і глибоким V-подібним декольте. Вбрання також прикрашав високий розріз, що відкривав ногу, "гострі" плечі та волани. Образ вона доповнила клатчем, а також слінгбеками від Poesie Veneziane.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

7 вересня Аліна відвідала показ документального фільму американського режисера Євгена Афініївського "Свобода у вогні". Перед камерами українка з'явилася у прозорій червоній сукні від українського бренду Tasha Mano. Сукня-міді мала довгі рукави в "стилі Джульєтти", поділ сукні був прикрашений широкою рюшею, а на талії її прикрашала баска з шовку.

Аліна Байкова / Фото: Associated Press

На червону доріжку найпрестижнішого кінозаходу Європи зірка вийшла в ефектній блакитній мінісукні від бренду Rami Kadi. Доповнювали образ туфлі-човника від українського бренду Kachorovska.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

На благодійному галавечорі Unicef в Італії на острові Капрі, де збирали гроші для підтримки дітей, які постраждали від війни, вона продемонструвала розкішний образ у легкій білосніжній сукні від Maison d'AngelAnn з воланами і високим розрізом на спідниці. Вбрання дівчини чудово поєднувалося з гламурними босоніжками від René Caovilla, клатчем від Alexander McQueen та її бронзовою засмагою.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Ніжно-рожеве вбрання модель обрала для благодійного вечора amfAR у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc. На українці тоді була сукня від бренду Jean-Louis Sabaji з оригінальною прикрасою, розшитою камінням.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Також дівчина на червону доріжку вийшла у жовтій сукні без бретельок та з пір'ям від ліванського модельєра Елі Сааба. Доповнили цей образ сині прикраси від ювелірного Дому Chopard.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Одним із найнезабутніших образів Аліни була її поява в Каннах у рожевій мінісукні з пишним шлейфом від ліванського бренду AZZI & OSTA.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Також якось Аліна одягла на захід сукню із прозорим корсетом, вишивкою та розрізом. Вбрання вона тоді доповнила прикрасами від Chopard та гламурними босоніжками.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

А ось на вулиці Байкову сфотографували у патріотичному вбранні. Супермодель була у білій сукні-жакеті, яку доповнила блакитною сумкою, сатиновими туфлями Kachorovska, жовтими окулярами Céline та стрічкою у вигляді прапора рідної країни.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Увечері в Нью-Йорку Аліну заскочили папараці в яскравому луку фіолетового та жовтого кольорів. Міні чудово підкреслювало довгі ноги зірки подіуму. Також варто звернути увагу і на помаду дівчини, адже вона була у тон сукні.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

У Франції, на виставці CR Fashion book, в межах Паризького тижня моди, Аліна Байкова знову зробила ставку на свої довгі ноги. Модель підкреслила їх сукнею з оригінальним і сміливим розрізом.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Для показу бренду Monot весна-літо 2023 у межах Тижня моди в Парижі Аліна одягла оригінальний лук від українського дизайнера Андре Тана, який доповнила сумкою від Chanel.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

У Мілані на показі Moncler Аліна з'явилася у ніжно-блакитному лук та чоботях від Kachorovska. Образ вийшов простим, повсякденним і стильним.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Але це був не один раз, коли ми бачили Байкову в блакитному. Також вона з'явилася під час Лондонського тижня моди в ефектних блискучих штанах та кропнутій футболці з вирізами. Лук моделі доповнювала сумка Chanel.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Також вона одягала ще один жовто-блакитний ансамбль. У цьому вбранні вона з'явилася на прем'єрі серіалу "Людина, яка впала на Землю" у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

На показі жіночого одягу Elie Saab осінь-зима 2022-2023 Аліна віддала перевагу комбінезону з декольте та сумці від Pinko.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

На показ нової колекції David Koma Байкова одягла чорний трохи брутальний образ на ґудзиках, а волосся зібрала у високий хвіст.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Трохи здивував вибір вбрання з картатими штанами. Цей образ був досить скромним, порівняно з іншими вбраннями зірки, але все ж личив Аліні. З аксесуарів вона вибрала улюблену сумку та туфлі.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Це гламурне вбрання українка одягла на Нью-йоркський Тиждень моди. Костюм у неї був від Hervé Léger, у руці - знаменита сумка від Bottega Veneta.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

І ще Аліна Балкова відвідала показ фільму "Пропозиція" у Нью-Йорку. Тоді вона позувала перед камерами в яскраво-гарбузовому вбранні від Michino.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

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