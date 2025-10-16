- Дата публікації
Вона неймовірна: 44-річна супермодель Алессандра Амбросіо сяяла на подіумі в спідній білизні
Багато років тому вона прославилася на весь світ завдяки цьому шоу і тепер його не пропускає. Алессандра Амбросіо — головна зірка кожного показу бренду.
Показ бренду Victoria’s Secret знову підкорив Нью-Йорк, представивши видовище, що поєднало в собі гламур, енергію і красу. Шоу відбулося 15 жовтня на знаменитій П’ятій авеню і зібрало на одній сцені знаменитих моделей бренду, зокрема, на подіум знову вийшла легенда — супермодель Алессандра Амброзіо, яка співпрацює з Victoria’s Secret від 2001 року, продемонструвала два приголомшливих і ефектних образи.
Перший її лук був золотим боді зі смужками тканини на животі, а також гарними бежевими трусами і доволі сміливим бюстгальтером, адже на грудях він був виконаний як мушля і частково оголював груди.
Це було ефектно й оригінально, а доповнювали золоте вбрання великі крила на спині, що нагадували серце, і гламурні босоніжки зі стразами.
Також Алессандра продемонструвала комплект чорного кольору, до якого входив корсетний топ з чашками, гіпюром і стразами, а також зручні закриті труси.
Носила вона їх у поєднанні з панчохами і мюлями з прозорими ремінцями.
Також у Алессандри були приголомшливі величезні крила, виконані у вигляді карнавальної маски. Це мало дуже креативний вигляд і стало родзинкою шоу.
А ось під час бекстейджу Амбросіо з’явилася в зручному рожевому костюмі зі штанами і кофтою на блискавці, під яким вона носила спідню білизну такого ж кольору.
Волосся моделі було накручене на великі м’які бігуді.