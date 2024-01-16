Вона неймовірна: 49-річна зірка серіалів "Гра престолів" у сукні з сексуальним декольте сяяла на червоній доріжці

Зірка серіалів "Гра престолів" і "Тед Лассо" Ганна Веддінгем стала гостею церемонії премії Emmy Awards у Лос-Анджелесі.

Акторка сяяла на червоній доріжці в ефектній сукні пастельно-зеленого кольору, розшитій бісером і камінням, від бренду Marchesa.

Ганна Веддінгем / Фото: Associated Press

Ганна Веддінгем / Фото: Associated Press

Вбрання мало американську пройму, сексуальне декольте і фатиновий низ із рюшами, який переходив у довгий шлейф. Сукня ідеально підкреслила спокусливу фігуру зірки.

Ганна Веддінгем / Фото: Associated Press

Ганні зробили стильне укладання, макіяж із рожевими рум'янами, тінями і помадою. Аутфіт Веддінгем доповнила прикрасами у вигляді квітів від Marchesa і туфлями від Nina.

Ганна Веддінгем / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Ганна Веддінгем потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку у стильному луку. На ній був чорний топ і чорний костюм від бренду The Vampire's Wife із зеленими квітами і золотистими смужками.

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