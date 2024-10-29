Вона неймовірна: 6 найкращих фільмів із Флоренс П'ю

Вже 31 жовтня в український прокат вийде довгоочікувана і найромантичніша прем'єра цієї осені – мелодрама "Час жити", де у головній жіночій ролі зіграла одна з найяскравіших молодих акторок сучасності – Флоренс П'ю.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Свої перші кроки у світі кіно Флоренс зробила ще коли була школяркою. У 2014 році вона зіграла підлітку фільмі "Падіння" і одразу привернула до себе увагу досвідчених експертів, які номінували дебютантку на премії Лондонського кола кінокритиків та Лондонського кінофестивалю.

Кар'єра Флоренс стрімко злетіла і, здається, за яку б роль акторка не взялась, вона завжди зможе приголомшити глядачів і кіноспільноту. Адже їй добре даються героїні у стрічках різних жанрів: від костюмованих історичних драм та мелодрам до психологічних горорів та комедійних стрічок. Підтвердження цьому низка номінацій на престижні кінопремії, серед яких "Оскар" та BAFTA.

Пропонуємо пригадати стрічки, які якнайкраще демонструють багатогранність акторської майстерності Флоренс П'ю.

"Маленькі жінки", 2019

Це вже сьома екранізація однойменного американського роману Луїзи Мей Олкотт. В основі історії – життя чотирьох несхожих одна на одну сестер. Дівчата живуть у часи Громадянської війни у США та чекають повернення свого батька з фронту. Тим часом аристократія, до якої належать сестри, поступово занепадає, а героїні дорослішають та кожна шукає своє місце у житті.

Неперевершена Флоренс Пʼю зіграла наймолодшу з дівчат – нестримну та темпераментну Емі Марч. За цю роль акторка отримала номінації на премії BAFTA та "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану. А критики одностайно відзначили, як майстерно Флоренс впоралась із хитрими протиріччями своєї героїні, приправивши своє виконання влучним гумором та норовливістю.

"Сонцестояння", 2019

Фольклорний фільм жахів, який Флоренс Пʼю збагатила своїм неймовірним виконанням головної ролі. Оцінюючи цей фільм, кінокритики неминуче згадуюють яскраву й темпераментну гру Пʼю. Сама ж стрічка розповідає про компанію друзів, яка приїздить на загадковий фестиваль, який відбувається раз на 90 років. Тут вони беруть участь в обряді, присвяченому літньому сонцестоянню, та несподівано для себе стали учасниками язичницького культу, в якому кожному з них належить поборотись за своє життя.

"Не хвилюйся, серденько", 2022

На думку критиків гра Флоренс Пʼю у цьому психологічного горорі перевершила сам фільм. Акторка вкотре довела, що здатна перетворити на шедевр будь-яку роль, за яку береться. У "Не хвилюйся, серденько" Пʼю зіграла звичайну американську домогосподарку 50-х років. Разом зі своїм чоловіком жінка живе в експериментальній комуні, за правилами якої усі її мешканці можуть розмовляти лише про побутові дрібниці. Тож, героїню супроводжує нескінченна нудьга, а кожен новий день схожий на попередній. Аж поки жінка не дізнається, що її чоловік зберігає жахливий секрет, який здатен докорінно змінити її життя.

"Оппенгеймер", 2023

Цей байопік Крістофера Нолана став найкасовішим фільмом у карʼєрі Флоренс Пʼю. У стрічці акторка зіграла членкиню Комуністичної партії США Джин Татлок. Незважаючи на те, що Пʼю належала роль другого плану, преса відзначила, що у своїх сценах акторка витончено домінує.

За сюжетом, у розпал Другої світової війни блискучий фізик Роберт Оппенгеймер створює та випробовує першу у світі ядерну бомбу. З одного боку розробка здатна наблизити довгоочікувану перемогу у війні. З іншого – вона може стати поштовхом до знищення людства.

"Дюна. Частина друга", 2024

У 2022 році стало відомо, що Флоренс Пʼю приєднається до акторського складу гучної науково-фантастичної кінофраншизи Всесвіту "Дюни". Акторка зіграла роль принцеси Ірулан. Фільм зачаровує своєю красою та масштабом.

За сюжетом, у Всесвіті тривають міжгалактичні конфлікти через надзвичайно цінний ресурс, яким багата планета Арракіс, більш відома як Дюна. Тут зберігається меланж – безцінна речовина, що здатна продовжити життя та розкрити весь потенціал людського мозку. Пол Атрід одружується на принцесі Ірулан та стає Імператором цієї планети. Однак не всі погоджуються визнати владу героя і це може дати початок священій війні.

"Час жити", 2024

Найромантичніша премʼєра цієї осені із чарівною Флоренс Пʼю у головній ролі здатна посунути з пʼєдисталу мелодрами, що вже встигли стати культовими. Пʼю тут і кумедна, і ніжна та водночас сильна, рішуча та амбітна. Багато кінокритиків вважають, що у "Часі жити" саме акторська гра Флоренс Пʼю та її партнера з кіномайданчику Ендрю Гарфілда вийшла на передній план та стала головною окрасою стрічки. Ця щемка історія кохання амбітної шеф-кухарки та її чоловіка показує одразу кілька періодів життя пари, коли героям доводиться стикатись, як з маленькими курйозами, так і з серйозними випробуваннями. Фільм приправлений тонким гумором, завдяки якому у милих героях глядач зможе розгледіти і себе.

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