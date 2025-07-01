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- Шоу-бізнес
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Вона неймовірна: 60-річна Елізабет Герлі у чорному купальнику продемонструвала ідеальну фігуру
Британська акторка обожнює фотографуватися у купальниках.
У Мережі з’явилося пікантне фото Елізабет Герлі, яке заряджає на позитивний літній вайб.
Акторка позує у чорному бікіні з металевою фурнітурою у вигляді ланцюжків свого власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Герлі похизувалася стрункою фігурою і спокусливим декольте.
Свій пляжний лук вона доповнила масивними сонцезахисними окулярами з рожевими лінзами.
Схоже, Елізабет приймала сонячні ванни і вирішила зробити знімок на згадку про свій відпочинок.
Нагадаємо, Елізабет Герлі у супроводі свого бойфренда відвідала благодійний вечір у Лондоні.