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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
476
Час на прочитання
1 хв

Вона неймовірна: 60-річна Елізабет Герлі у чорному купальнику продемонструвала ідеальну фігуру

Британська акторка обожнює фотографуватися у купальниках.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

У Мережі з’явилося пікантне фото Елізабет Герлі, яке заряджає на позитивний літній вайб.

Акторка позує у чорному бікіні з металевою фурнітурою у вигляді ланцюжків свого власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Герлі похизувалася стрункою фігурою і спокусливим декольте.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Свій пляжний лук вона доповнила масивними сонцезахисними окулярами з рожевими лінзами.

Схоже, Елізабет приймала сонячні ванни і вирішила зробити знімок на згадку про свій відпочинок.

Нагадаємо, Елізабет Герлі у супроводі свого бойфренда відвідала благодійний вечір у Лондоні.

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