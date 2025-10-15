- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Вона неймовірна: 60-річна Елізабет Герлі у леопардовому купальнику приголомшила стрункою фігурою
Британська акторка і пляжну новинку продемонструвала, і гарною фігурою похизувалася.
Елізабет Герлі продовжує сама рекламувати купальники власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Вона щоразу захоплює своїм розкішним виглядом у них.
Цього разу акторка прорекламувала на сторінці свого бренду гламурну модель із нової колекції. Вона позувала у леопардовому суцільному купальнику без бретельок, із пікантним декольте у формі серця і драпуванням. Ліз похизувалася ідеальною стрункою фігурою.
Аутфіт Герлі доповнила красивим укладанням, макіяжем із акцентом на очах і золотими сережками у вухах.
Зірка також показала, який вигляд має її фігура у купальнику ззаду.
Нагадаємо, Елізабет Герлі у рожевій мереживній сукні з’явилася у Нью-Йорку.