Вона неймовірна: 60-річна Елізабет Герлі у леопардовому купальнику приголомшила стрункою фігурою

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Реклама

Елізабет Герлі продовжує сама рекламувати купальники власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Вона щоразу захоплює своїм розкішним виглядом у них.

Цього разу акторка прорекламувала на сторінці свого бренду гламурну модель із нової колекції. Вона позувала у леопардовому суцільному купальнику без бретельок, із пікантним декольте у формі серця і драпуванням. Ліз похизувалася ідеальною стрункою фігурою.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Аутфіт Герлі доповнила красивим укладанням, макіяжем із акцентом на очах і золотими сережками у вухах.

Реклама

Зірка також показала, який вигляд має її фігура у купальнику ззаду.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Нагадаємо, Елізабет Герлі у рожевій мереживній сукні з’явилася у Нью-Йорку.