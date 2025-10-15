ТСН у соціальних мережах

Вона неймовірна: 60-річна Елізабет Герлі у леопардовому купальнику приголомшила стрункою фігурою

Британська акторка і пляжну новинку продемонструвала, і гарною фігурою похизувалася.

Аліна Онопа
Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі продовжує сама рекламувати купальники власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Вона щоразу захоплює своїм розкішним виглядом у них.

Цього разу акторка прорекламувала на сторінці свого бренду гламурну модель із нової колекції. Вона позувала у леопардовому суцільному купальнику без бретельок, із пікантним декольте у формі серця і драпуванням. Ліз похизувалася ідеальною стрункою фігурою.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Аутфіт Герлі доповнила красивим укладанням, макіяжем із акцентом на очах і золотими сережками у вухах.

Зірка також показала, який вигляд має її фігура у купальнику ззаду.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Нагадаємо, Елізабет Герлі у рожевій мереживній сукні з’явилася у Нью-Йорку.

