Вона неймовірна: 61-річна Демі Мур у червоній сукні та рубінах відвідала Каннський кінофестиваль

Акторка стала однією з найкрасивіших гостей вечора.
Ймовірно після церемонії вручення "Оскара", другим найобговорюванішим та масштабним подібним заходом є Каннський кінофестиваль у Франції. Під час цієї події відбувається багато прем'єрних показів, також публіці демонструють деякі фільми-новинки поза конкурсною програмою.
Однією з картин, які презентували в Каннах, став фільм-триптих режисера Йоргоса Лантімоса, оскільки в ньому було задіяно чимало відомих акторів та акторок.
Гостею червоної доріжки в день прем'єри стала 61-річна Демі Мур.
Акторка з'явилася перед фотографами у приталеній червоній сукні від Giorgio Armani Prive з колекції осінь-зима 2023 року. Сукня, як і характерно для цього бренду, була повністю розшита дрібними лелітками, бісером та камінням. Вбрання виконане в червоному кольорі і мало невелике V-подібне декольте.
Доповнила Демі вбрання зачіскою з довгим чорним волоссям, легким макіяжем та прикрасами з рубінами.
Також на акторці були червоні оксамитові туфлі на високих підборах від відомого взуттєвого бренду Christian Louboutin.
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