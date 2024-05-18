Вона неймовірна: 61-річна Демі Мур у червоній сукні та рубінах відвідала Каннський кінофестиваль

Ймовірно після церемонії вручення "Оскара", другим найобговорюванішим та масштабним подібним заходом є Каннський кінофестиваль у Франції. Під час цієї події відбувається багато прем'єрних показів, також публіці демонструють деякі фільми-новинки поза конкурсною програмою.

Однією з картин, які презентували в Каннах, став фільм-триптих режисера Йоргоса Лантімоса, оскільки в ньому було задіяно чимало відомих акторів та акторок.

Гостею червоної доріжки в день прем'єри стала 61-річна Демі Мур.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Акторка з'явилася перед фотографами у приталеній червоній сукні від Giorgio Armani Prive з колекції осінь-зима 2023 року. Сукня, як і характерно для цього бренду, була повністю розшита дрібними лелітками, бісером та камінням. Вбрання виконане в червоному кольорі і мало невелике V-подібне декольте.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Доповнила Демі вбрання зачіскою з довгим чорним волоссям, легким макіяжем та прикрасами з рубінами.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Також на акторці були червоні оксамитові туфлі на високих підборах від відомого взуттєвого бренду Christian Louboutin.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Демі Мур / Фото: Associated Press

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