Вона неймовірна: 70-річна Крісті Брінклі у червоному купальнику похизувалася підтягнутою фігурою

На початку лютого Крісті Брінклі виповнилося 70 років. У це важко повірити, адже вона має просто неймовірний вигляд.

Свій ювілей супермодель відсвяткувала разом із дітьми та друзями на Карибах.

Крісті Брінклі/Instagram

Крісті Брінклі/Instagram

В Instagram Брінклі опублікувала цікаві світлини зі святкування. Іменинниця влаштувала вечірку на яхті. Вони фотографувалися, пригали у воду, плавали і засмагали.

Крісті Брінклі/Instagram

Крісті продемонструвала підтягнуту фігуру у червоному суцільному купальнику у стилі рятувальників Малібу.

Крісті Брінклі/Instagram

Свій лук вона доповнила кольоровою сорочкою, солом'яним капелюхом, в'язаними квітковими мінішортами, плетеною сумкою у стилі бохо через плече, чорними окулярами і годинником.

Крісті Брінклі/Instagram

Крісті Брінклі/Instagram

Минулого разу Крісті позувала на яхті у чорному лонгсліві.

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