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- Шоу-бізнес
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Вона неймовірна: 71-річна Бріжит Макрон у мініспідниці і на шпильках продемонструвала стрункі ноги
Перша леді Франції любить носити коороткі вбрання, якими підкреслює свої стрункі коліна.
Бріжит Макрон зустрілася зі своєю колегою – першою леді Бразилії Розанджелою Лула да Сілою, яка з робочим візитом приїхала до Франції. Їх сфотографували біля Єлисейського палацу.
Пані Макрон постала у чорному светрі і чорній мініспідниці, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Зверху вона одягла бежевий жакет із великими накладними кишенями і ґудзиками із логотипом бренду Louis Vuitton.
Аутфіт Бріжит доповнила коричневими гостроносими туфлями на шпильках із монограмою Louis Vuitton. Вона одягла об'ємну перуку, зробила макіяж смокі-айс, прикрасила шию золотими ланцюжками, а руки – каблучками з камінням.
Розанджела була одягнена у сірий картатий костюм, чорний топ і чорні туфлі.
Нагадаємо, Бріжит Макрон показалася у вечірньому образі. На ній була синя сукня з коміром-стійкою і декоративними золотими ґудзиками.