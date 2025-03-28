Вона неймовірна: 71-річна Бріжит Макрон у мініспідниці і на шпильках продемонструвала стрункі ноги

Бріжит Макрон / © Associated Press

Реклама

Бріжит Макрон зустрілася зі своєю колегою – першою леді Бразилії Розанджелою Лула да Сілою, яка з робочим візитом приїхала до Франції. Їх сфотографували біля Єлисейського палацу.

Бріжит Макрон і Розанджела Лула да Сіла / © Associated Press

Пані Макрон постала у чорному светрі і чорній мініспідниці, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Зверху вона одягла бежевий жакет із великими накладними кишенями і ґудзиками із логотипом бренду Louis Vuitton.

Реклама

Бріжит Макрон / © Getty Images

Аутфіт Бріжит доповнила коричневими гостроносими туфлями на шпильках із монограмою Louis Vuitton. Вона одягла об'ємну перуку, зробила макіяж смокі-айс, прикрасила шию золотими ланцюжками, а руки – каблучками з камінням.

Розанджела була одягнена у сірий картатий костюм, чорний топ і чорні туфлі.

Бріжит Макрон і Розанджела Лула да Сіла / © Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон показалася у вечірньому образі. На ній була синя сукня з коміром-стійкою і декоративними золотими ґудзиками.