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Вона неймовірна: 74-річна Мей Маск на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

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Вона неймовірна: 74-річна Мей Маск на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Мей Маск / Фото: Associated Press

Для заходу на Лазуровому березі вона обрала лаконічне вбрання та яскраві прикраси.

За останні місяці Мей Маск проявила себе як справжня подруга України, оскільки не лише активно підтримує нашу країну, а й модну індустрію носячи вбрання від українських дизайнерів, а й розповідає про них світові.

Вчора 74-річна мати Ілона Маска відвідала Каннський кінофестиваль, де подивилася фільм Луї Гарреля The Innocent ("Невинний"). Перед камерами зірка з'явилася в довгій сріблястій сукні від Dior і з маленькою сумкою-сідлом. Доповнили вбрання великі прикраси.

Мей Маск / © Associated Press
Мей Маск / Фото: Associated Press

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