Вона неймовірна: 86-річна Джейн Фонда викликала фурор розкішним виглядом у Каннах

Американська акторка з'явилася на кінофестивалі в леопардовому пальті та комбінезоні з вишивкою.
Вчора, 14 травня, на Лазуровому узбережжі стартував 77-й Каннський кінофестиваль. На червоній доріжці цього вечора з'явилося чимало знаменитих красунь.
Справжній фурор на відкритті викликала неймовірна Джейн Фонда, яка у свої 86 років може дати фору багатьом молодим колегам.
Акторка постала перед присутніми в чорному комбінезоні зі штанями-кльош, шлейфом і V-подібним декольте від бренду Elie Saab, який чудово підкреслив її струнку фігуру. Спереду вбрання було розшите квітковими аплікаціями зі срібно-чорних паєток і каміння. Взута зірка була в туфлі кольору металік.
На плечі вона накинула гламурне помаранчеве пальто з леопардовим принтом, яке потім зняла.
Джейн зробила об'ємне укладання зі сріблястими локонами і макіяж з червоною помадою та пишними накладними віями. Лук Фонда доповнила розкішними діамантовими прикрасами від Pomellato: сережками, кольє і браслетом.
Читайте також: