Вона неймовірна: 86-річна Джейн Фонда викликала фурор розкішним виглядом у Каннах

Американська акторка з'явилася на кінофестивалі в леопардовому пальті та комбінезоні з вишивкою.

Вчора, 14 травня, на Лазуровому узбережжі стартував 77-й Каннський кінофестиваль. На червоній доріжці цього вечора з'явилося чимало знаменитих красунь.

Справжній фурор на відкритті викликала неймовірна Джейн Фонда, яка у свої 86 років може дати фору багатьом молодим колегам.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Акторка постала перед присутніми в чорному комбінезоні зі штанями-кльош, шлейфом і V-подібним декольте від бренду Elie Saab, який чудово підкреслив її струнку фігуру. Спереду вбрання було розшите квітковими аплікаціями зі срібно-чорних паєток і каміння. Взута зірка була в туфлі кольору металік.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

На плечі вона накинула гламурне помаранчеве пальто з леопардовим принтом, яке потім зняла.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Джейн зробила об'ємне укладання зі сріблястими локонами і макіяж з червоною помадою та пишними накладними віями. Лук Фонда доповнила розкішними діамантовими прикрасами від Pomellato: сережками, кольє і браслетом.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

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