Вона неймовірна: 88-річна Джейн Фонда вечірньою сукнею з лелітками підкреслила струнку фігуру в Каннах

Джейн Фонда / © Associated Press

Джейн Фонда приголомшила своїм ефектним аутфітом на церемонії відкриття 79-го Каннського кінофестивалю.

На червоній доріжці зірка з’явилася у вечірній чорній сукні максі від Gucci, повністю розшитій лелітками, які виблискувала від софітів фотокамер. Вбрання мало високу горловину, довгі рукави та спідницю, розкльошену донизу. Сукня чудово підкреслила її струнку фігуру.

Свій образ акторка доповнила фірмовим об’ємним укладанням з локонами, макіяжем із пудрово-рожевою помадою та пишними віями, а також нюдовим манікюром. Шию Джейн прикрасила золотим ланцюжком, інкрустованим діамантами, з підвіскою з великим блакитним каменем, а на руці мала каблучку з діамантами.

Фонда позувала на церемонії з членкинею журі Демі Мур, яка також одягла вбрання з лелітками, але перлинного відтінку.

Джейн Фонда та Демі Мур / © Associated Press

