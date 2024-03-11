Вона неймовірна: 92-річна артистка в сукні з рюшами викликала фурор на премії "Оскар"

Ріта Морено у вечірньому вбранні та чудовому настрої позувала фотографам на червоній доріжці.

Пуерто-риканська та американська співачка, акторка й танцівниця – Ріта Морено – викликала справжній фурор на церемонії нагородження премії "Оскар".

На червоній доріжці жінка з'явилася в елегантному образі. На ній була вечірня чорна оксамитова сукня з гофрованими рюшами від бренду Badgley Mischka та оперні чорні рукавички. Взута зірка була в чорні замшеві туфлі.

Ріта Морено / Фото: Associated Press

Аутфіт Ріта доповнила перукою зі стрижкою піксі, макіяжем з акцентом на очах, сережками з камінням і золотим браслетом.

Ріта Морено / Фото: Associated Press

Морено залюбки позувала фотографам, демонструвала граційні рухи і свою гарну усмішку.

Ріта Морено / Фото: Associated Press

В цьому самому луку артистка постала й на післяоскарівській вечірці Vanity Fair.

Ріта Морено / Фото: Associated Press

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