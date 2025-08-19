Вона неймовірна: 92-річна Джоан Коллінз показала фото у купальнику із Сен-Тропе

Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз

Джоан Коллінз опублікувала в Instagram знімок зі своєї відпустки, яку проводить у прибережному місті Сен-Тропе, що на південному сході Франції.

Акторка приймала сонячні ванни на шезлонгу і вирішила сфотографуватися. Вона була одягнена у білий суцільний купальник на тонких бретельках, із драпуванням і бірюзовою спідничкою.

Свій пляжний лук Коллінз доповнила елегантним широкополим червоним капелюхом і розкішними бірюзовими прикрасами: сережками, двома нитками намиста, браслетами і каблучками.

Джоан зробила насичений макіяж смокі-айс і нафарбувала губи червоною помадою, а також у неї був бордовий педикюр.

У свої 92 роки Коллінз має приголомшливий вигляд і на своєму прикладі вона доводить, що вік — це лише цифри у паспорті.

«Продюсерка думає зняти продовження „Вбивства між друзями“. Я грала Франческу Карлайл, телезірку і приватну детективку (у фільмах Агати Крісті та „Вона написала вбивство“). Тим часом я відпочиваю на півдні Франції у 32-градусну спеку. Думаю про свій наступний крок або наступний фільм!» — написала Джоан у дописі.

Нагадаємо, Джоан Коллінз показала перші фото зі знімань фільму, де вона грає Волліс Сімпсон — дружину короля Едуарда VIII.