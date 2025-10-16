Вона неймовірна: Белла Хадід вийшла на подіум Victoria’s Secret з крилами і в білизні

Белла Хадід / © Associated Press

Під час шоу на подіум бренду вийшли знамениті «ангели», які демонстрували розкішну спідню білизну, нічні пеньюари і ніжні сукні, які були доповнені величезними фантазійними крилами. Однією із зірок шоу стала супермодель Белла Хадід. 29-річна красуня вийшла на подіум, попри те, що нещодавно лікувалася від ускладнень хвороби Лайма. Модель продемонструвала на подіумі два образи.

Перші лук Белли був ефектним червоним. Вбрання складалося зі щільного бюстгальтера, трусів з мереживом, а також мереживного пояса для панчіх і власне самих панчіх, які кріпилися підв’язками.

Белла Хадід / © Associated Press

Також Белла носила босоніжки від бренду Rene Caovilla, який був офіційним брендом шоу і минулого року.

Белла Хадід / © Associated Press

Ефективності образу додавав тренч з легкої напівпрозорої тканини, який модель несла приспустивши. Він розвівався і робив її вихід приголомшливішим.

Белла Хадід / © Associated Press

Другий образ моделі був сріблястим і в ньому вона вже продемонструвала крила «ангела» — те, що відрізняє покази цього бренду від усіх інших. Цього разу вони були величезними, білими і текстурними, ніби складалися з безлічі пелюсток троянд.

Белла Хадід / © Associated Press

Белла носила також білий комплект мереживної білизни, який був прикрашений сріблястим вбранням з торочкою зі стразів. Завершували образ сережки з камінням, макіяж, ідеальне укладання і сріблясті мюлі з прозорими ремінцями.

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Також у шоу взяла участь старша сестра Белли — 30-річна Джіджі Хадід.