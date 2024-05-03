Вона неймовірна: Блейк Лайвлі вийшла в світ у розкішній сукні, розшитій бісером

Зірка серіалу "Пліткарка" — акторка Блейк Лайвлі — відвідала захід бренду Tiffany & Co., який презентував нову колекцію прикрас у Нью-Йорку.

Для появи на публіці Блейк обрала сукню простого фасону, але зі складним декором. Її вбрання було насиченого блакитного кольору, з широкими бретельками, напівкруглим декольте, довжини міді та з розрізом на спідниці.

Проте вся сукня була розшита блакитним бісером, лелітками, а також мала торочку з бісеру. Доповнила Блейк її гламурними босоніжками від Gucci, декількома прикрасами з діамантами Tiffany & Co., а також макіяжем і красивою зачіскою з голлівудською хвилею.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Цей вихід у світ стався лише за кілька днів до Met Gala, який має відбутися в Нью-Йорку в перший понеділок травня, а Блейк, як відомо, негласно називають королевою цього заходу, оскільки щороку вона дуже морочиться з вбраннями і завжди має чудовий вигля. Чи побачимо ми цього року її на червоній доріжці поки що тримається в секреті. Минулого року акторка пропустила бал, бо на той момент відновлювалася після народження четвертої дитини.

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