Шоу-бізнес
315
Вона неймовірна: Дженна Дьюенн вийшла на червону доріжку в лавандовій мінісукні

Зірка підкреслила свої розкішні ноги короткою сукнею.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженна Дьюенн

Дженна Дьюенн / © Associated Press

44-річна акторка, продюсерка і танцівниця Дженна Д’юенн, широко відома публіці завдяки фільму «Крок уперед» і як колишня дружина актора Ченнінга Татума, з’явилася на заході в Беверлі-Гіллз.

Зірка мала дуже красивий вигляд і вийшла на публіку в лавандовій мінісукні з гламурно оформленим декольте стразами й камінням. Також у цієї сукні були прозорі вставки на корсеті, що надавали ефектності загальному образу. Її вбрання було від бренду Fovari з колекції осінь-зима 2023-2024. Вбрання Дженна також доповнила гламурними мюлями зі стразами, макіяжем і зачіскою з розпущеним волоссям.

Дженна Дьюенн / © Associated Press

Дженна Дьюенн / © Associated Press

Дженна — багатодітна мама, адже в неї троє дітей. Нещодавно старша донька акторки — 12-річна Еверлі — відвідала прем’єру фільму з батьком Ченнінгом Татумом.

Ченнінг Татум і його дочка Еверлі / © Getty Images

Ченнінг Татум і його дочка Еверлі / © Getty Images

Нагадаємо, що Еверлі народилася 2013 року. На жаль, пара розлучилася 2018 року, коли їй було п’ять років, але батьки оформили спільну опіку над донькою, і вона живе нарівно в батька й матері. Також Дженна має двоє дітей від Стіва Казі — сина та доньку.

Дженна Дьюенн і Стів Казі / © Getty Images

Дженна Дьюенн і Стів Казі / © Getty Images

