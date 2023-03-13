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Вона неймовірна: Джесіка Честейн з'явилася на "Оскарі" в блискучій сукні від Gucci

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Час на прочитання
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Вона неймовірна: Джесіка Честейн з'явилася на "Оскарі" в блискучій сукні від Gucci

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Торік вона була переможницею, тож вийшла на сцену, щоб вручити нагороду новій лауреатці.

Голлівудська суперзірка Джесіка Честейн цього року не була серед номінантів на "Оскар", але на сцену все ж таки вийшла, щоб оголосити переможницю в номінації "Найкраща жіноча роль", якою стала 60-річна Мішель Єо. Це давня традиція церемонії: лауреатка минулого року вручає статуетку наступній переможниці.

На заході акторка з'явилася в приголомшливій сріблястій сукні від Модного дому Gucci, яка була ексклюзивно пошита для цієї події.

У сукні не було бретельок, вона була повністю розшита лелытками, а ось V-подібне декольте оформлене чорною оксамитовою обробкою.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Таке ж оздоблення, але плісоване, було і на спідниці ззаду і переходило в розкішний і довгий шлейф.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Доповнювали образ рудоволосої красуні обручку та кольє з великими зеленими цаворитами та діамантами, створене Gucci High Jewelry. При цьому зачіска Честейн була дуже лаконічною та виконаною у стилі старого Голлівуду.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Джессіка Честейн, яка отримала минулого року нагороду "Найкраща жіноча роль" за фільмі "Очі Теммі Фей" вийшла на доріжку з Голлі Беррі, яка до Мішель Єо була єдиною "кольоровою" жінкою, що перемагала в цій категорії. На сцену Голлі цього року вийшла, оскільки Віллу Сміту, який минулого року виграв "Найкращу чоловічу роль" за свою роботу у фільмі "Король Річард", заборонили брати участь у шоу на десять років після того, як він ударив Кріса Рока на сцені через жарт, який той відпустив про дружину Сміта, Джаду Пінкетт-Сміт.

Джессіка Честейн та Голлі Беррі / © Associated Press
Джессіка Честейн та Голлі Беррі / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1540
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