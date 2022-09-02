Вона неймовірна: Джоді Тернер-Сміт вийшла на червону доріжку у сукні, що нагадує малюнок пастеллю

Цей образ однозначно увійде до найяскравіших виходів цього року.

Акторка Джоді Тернер-Сміт цього року справжня зірка Венеційського кінофестивалю, адже кожен її образ хочеться розглядати, бо вони яскраві та продумані до найменших дрібниць її командою стилістів.

Цього року акторка не просто гість, адже у день відкриття заходу показали картину "Білий шум", де вона зіграла. Тоді для доріжки вона обрала приголомшливе вбрання від Gucci. А ось першого дня осені, 1 вересня, у Венеції Джоді вирішила продемонструвати образ авторства Christopher John Rogers.

Акторка з'явилася на червоній доріжці у яскравій багатобарвній сукні з довгим шлейфом, яку прикрашав принт у вигляді пастельного малюнка.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила чокером із коштовним камінням та великими сережками. У руці акторки був блакитний сатиновий клатч, а на обличчі макіяж з дуохромними тінями, які красиво переливались у колір її вбрання.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Волосся Тернер-Сміт уклали у ретрозачіску в стилі 30-х років.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

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