Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вона неймовірна: Джоді Тернер-Сміт вийшла на червону доріжку у сукні, що нагадує малюнок пастеллю

Дата публікації
Перегляди
476
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вона неймовірна: Джоді Тернер-Сміт вийшла на червону доріжку у сукні, що нагадує малюнок пастеллю

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Цей образ однозначно увійде до найяскравіших виходів цього року.

Акторка Джоді Тернер-Сміт цього року справжня зірка Венеційського кінофестивалю, адже кожен її образ хочеться розглядати, бо вони яскраві та продумані до найменших дрібниць її командою стилістів.

Цього року акторка не просто гість, адже у день відкриття заходу показали картину "Білий шум", де вона зіграла. Тоді для доріжки вона обрала приголомшливе вбрання від Gucci. А ось першого дня осені, 1 вересня, у Венеції Джоді вирішила продемонструвати образ авторства Christopher John Rogers.

Акторка з'явилася на червоній доріжці у яскравій багатобарвній сукні з довгим шлейфом, яку прикрашав принт у вигляді пастельного малюнка.

Джоді Тернер-Сміт / © Associated Press
Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила чокером із коштовним камінням та великими сережками. У руці акторки був блакитний сатиновий клатч, а на обличчі макіяж з дуохромними тінями, які красиво переливались у колір її вбрання.

Джоді Тернер-Сміт / © Associated Press
Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Волосся Тернер-Сміт уклали у ретрозачіску в стилі 30-х років.

Джоді Тернер-Сміт / © Associated Press
Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
476
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація